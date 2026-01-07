Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Αναφορές για πυροβολισμούς στη Μινεάπολη, εμπλέκονται ομοσπονδιακοί πράκτορες: Δείτε βίντεο
Αναφορές για πυροβολισμούς στη Μινεάπολη, εμπλέκονται ομοσπονδιακοί πράκτορες: Δείτε βίντεο
Οι πυροβολισμοί φέρεται να έπεσαν κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της ICE για μετανάστες
Oμοσπονδιακοί πράκτορες στη Μινεάπολη ενεπλάκησαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών σε κατοικημένη περιοχή, καθώς δεκάδες διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE), κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης για μετανάστες.
Σύμφωνα με τη New York Post, oι πυροβολισμοί ακούστηκαν στην East 34th Street και στη Portland Avenue.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, υπήρξαν επεισόδια μεταξύ των μελών της Υπηρεσίας και διαμαρτυρόμενων, με τους ένστολους να κάνουν χρήση σπρέι πιπεριού για να τους απωθήσουν.
Το περιστατικό έρχεται εν μέσω της μεγαλύτερης κλίμακας ανάπτυξης πρακτόρων επιβολής της μετανάστευσης στην πρωτεύουσα της πολιτείας της Μινεσότα από την έναρξη της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ.
BREAKING: Reports coming in from Minneapolis: A shooting occurred this morning near East 34th Street and Portland Avenue involving federal law enforcement. Heavy presence of ICE and Border Patrol agents on scene, including CBP Commander Gregory Bovino.— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) January 7, 2026
Witnesses say shots were… pic.twitter.com/GJsI4KQAoQ
Σύμφωνα με τη New York Post, oι πυροβολισμοί ακούστηκαν στην East 34th Street και στη Portland Avenue.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, υπήρξαν επεισόδια μεταξύ των μελών της Υπηρεσίας και διαμαρτυρόμενων, με τους ένστολους να κάνουν χρήση σπρέι πιπεριού για να τους απωθήσουν.
«Παρακαλώ αποφύγετε αυτήν την περιοχή», προέτρεψαν οι δημοτικοί αξιωματούχοι της Μινεάπολης, χωρίς να διευκρινίζουν ποιοι εμπλέκονταν, σε σχετική ανάρτηση στο Χ.
BREAKING: Tear Gas and Pepper Spray RELEASED at Protesters on ICE involved shooting scene in Minnesota, as protesters Throw snowballs and block cars pic.twitter.com/A5oycxVzOo— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) January 7, 2026
Το περιστατικό έρχεται εν μέσω της μεγαλύτερης κλίμακας ανάπτυξης πρακτόρων επιβολής της μετανάστευσης στην πρωτεύουσα της πολιτείας της Μινεσότα από την έναρξη της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα