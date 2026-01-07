Αναφορές για πυροβολισμούς στη Μινεάπολη, εμπλέκονται ομοσπονδιακοί πράκτορες: Δείτε βίντεο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Οι πυροβολισμοί φέρεται να έπεσαν κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της ICE για μετανάστες

Oμοσπονδιακοί πράκτορες στη Μινεάπολη ενεπλάκησαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών σε κατοικημένη περιοχή, καθώς δεκάδες διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE), κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης για μετανάστες.


Σύμφωνα με τη New York Post, oι πυροβολισμοί ακούστηκαν στην East 34th Street και στη Portland Avenue.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, υπήρξαν επεισόδια μεταξύ των μελών της Υπηρεσίας και διαμαρτυρόμενων, με τους ένστολους να κάνουν χρήση σπρέι πιπεριού για να τους απωθήσουν.

«Παρακαλώ αποφύγετε αυτήν την περιοχή», προέτρεψαν οι δημοτικοί αξιωματούχοι της Μινεάπολης, χωρίς να διευκρινίζουν ποιοι εμπλέκονταν, σε σχετική ανάρτηση στο Χ.

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω της μεγαλύτερης κλίμακας ανάπτυξης πρακτόρων επιβολής της μετανάστευσης στην πρωτεύουσα της πολιτείας της Μινεσότα από την έναρξη της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ.
