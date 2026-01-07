Τραμπ: Χωρίς την εμπλοκή μου η Ρωσία θα είχε καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία, μόνος μου έβαλα τέλος σε 8 πολέμους

Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Υποστήριξε ότι κανένας δε θα φοβόταν το ΝΑΤΟ χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες - Επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι «μόνος του έβαλε τέλος σε οκτώ πολέμους»
Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του για τον ρόλο του στη λειτουργία του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι πριν από τη δική του παρέμβαση οι περισσότερες χώρες - μέλη δεν τηρούσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Ο Τραμπ ανέφερε ότι, όταν ανέλαβε, οι αμυντικές δαπάνες των συμμάχων βρίσκονταν στο 2% του ΑΕΠ και «οι περισσότεροι δεν πλήρωναν», με τις Ηνωμένες Πολιτείες - όπως είπε - να καλύπτουν το μεγαλύτερο βάρος. Ισχυρίστηκε ότι κατάφερε να αυξήσει τη συνεισφορά των συμμάχων στο 5% του ΑΕΠ και ότι πλέον οι χώρες «πληρώνουν άμεσα», παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί θεωρούσαν κάτι τέτοιο αδύνατο.
Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ υποστήριξε ότι χωρίς τη δική του εμπλοκή η Ρωσία θα είχε καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία, ενώ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι «μόνος του έβαλε τέλος σε οκτώ πολέμους», τονίζοντας ότι έσωσε εκατομμύρια ζωές. Παράλληλα, εξέφρασε δυσαρέσκεια επειδή η Νορβηγία, αν και μέλος του ΝΑΤΟ, ανόητα επέλεξε να μην του απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό «δεν έχει σημασία».
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα «δε φοβούνται το ΝΑΤΟ χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες», εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν η Συμμαχία θα στεκόταν στο πλευρό της Ουάσιγκτον σε περίπτωση ανάγκης. Παρά ταύτα, διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν το ΝΑΤΟ.
Κλείνοντας, ο Τραμπ τόνισε ότι κατά την πρώτη του θητεία «ανασυγκρότησε» τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και ότι συνεχίζει προς την ίδια κατεύθυνση.
