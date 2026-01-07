Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Καλιφόρνια: Καρέ-καρέ η διάρρηξη για τσάντες 100.000 δολαρίων και η σύλληψη από πάνοπλους αστυνομικούς
Αποτυχημένη αποδείχθηκε η προσπάθεια δύο διαρρηκτών να κλέψουν τσάντες αξίας 100.000 δολαρίων από κατάστημα στην Καλιφόρνια με κάμερες ασφαλείας να καταγράφουν τόσο την εισβολή τους στην επιχείρηση όσο και τη σύλληψή τους από πάνοπλους αστυνομικούς συνοδεία αστυνομικού σκύλου.
Σύμφωνα με την αστυνομία ως διαρρήκτες ταυτοποιήθηκαν ο 40χρονος Ρίτσαρντ Σπένσερ από το Λος Άντζελες και ο 30χρονος Μαρσέλους Σέλμπι από το Χόλιγουντ. Οι δύο τους κατηγορήθηκαν για διάρρηξη, κλοπή, συνωμοσία, βανδαλισμό και αντίσταση κατά της αρχής.
LUXURY BUST: A massive luxury handbag heist was caught on camera as heavily armed police swarmed an Irvine, California store, arresting two suspects from Los Angeles and Hollywood accused of attempting to steal nearly $100,000 in designer goods before resisting arrest. pic.twitter.com/lHZZRzvNdp— Fox News (@FoxNews) January 7, 2026
