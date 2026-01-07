Καλιφόρνια: Καρέ-καρέ η διάρρηξη για τσάντες 100.000 δολαρίων και η σύλληψη από πάνοπλους αστυνομικούς

Αποτυχημένη αποδείχθηκε η προσπάθεια δύο διαρρηκτών να κλέψουν τσάντες αξίας 100.000 δολαρίων από κατάστημα στην Καλιφόρνια με κάμερες ασφαλείας να καταγράφουν τόσο την εισβολή τους στην επιχείρηση όσο και τη σύλληψή τους από πάνοπλους αστυνομικούς συνοδεία αστυνομικού σκύλου.Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το αστυνομικό τμήμα της περιοχής Ιρβάιν από όσα συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας φαίνονται αρχικά οι δύο κουκουλοφόροι να σκαρφαλώνουν έναν τοίχο και στη συνέχεια να μπαίνουν στο κατάστημα.Όταν, όμως, επιχείρησαν να διαφύγουν χρησιμοποιώντας μια έξοδο κινδύνου, αντιλήφθηκαν ότι οι αστυνομικοί είχαν ήδη φτάσει στο σημείο. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τις αρχές είχε ειδοποιήσει φύλακας του κτηρίου.Όπως φαίνεται στα πλάνα οι αστυνομικοί άρχισαν να ψάχνουν με προτεταμένα τα όπλα τους διαρρήκτες ενώ στην περιοχή πετούσε και drone.Όταν, τελικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν και εγκλώβισαν τους διαρρήκτες, αυτοί δεν είχαν άλλη επιλογή από το να παραδοθούν.Σύμφωνα με την αστυνομία ως διαρρήκτες ταυτοποιήθηκαν ο 40χρονος Ρίτσαρντ Σπένσερ από το Λος Άντζελες και ο 30χρονος Μαρσέλους Σέλμπι από το Χόλιγουντ. Οι δύο τους κατηγορήθηκαν για διάρρηξη, κλοπή, συνωμοσία, βανδαλισμό και αντίσταση κατά της αρχής.