Συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία: Γαλλία και Βρετανία θα αναπτύξουν δικά τους στρατεύματα σε περίπτωση συμφωνίας ειρήνης

Ο Μακρόν ανακοίνωσε συμφωνία Ουκρανίας και συμμάχων για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, στο πλαίσιο της Διακήρυξης του Παρισιού, μετά τη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθύμων - Ζελένσκι και Στάρμερ έκαναν λόγο για συγκεκριμένα βήματα προς την ειρήνη

για «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (06/01) ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, μετά το πέρας της κρίσιμης συνεδρίασης της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι. Οι εγγυήσεις αυτές αποτυπώνονται στη Διακήρυξη του Παρισιού, η οποία, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, συνιστά σημαντικό βήμα προς μια διαρκή ειρήνη.



«Σήμερα, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο, όπως αποτυπώνεται στη Διακήρυξη, που παρέχει ισχυρές εγγυήσεις για διαρκή ειρήνη. Η διακήρυξη του συνασπισμού των πρόθυμων αναγνωρίζει, για πρώτη φορά, τη λειτουργική σύγκλιση μεταξύ των 35 χωρών του συνασπισμού, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μιλάμε για πραγματικά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ο Μακρόν, διευκρινίζοντας ότι το κείμενο καθορίζει τα βασικά «συστατικά» των εγγυήσεων αυτών.



η Μεγάλη Βρετανία, η Ουκρανία και η Γαλλία υπέγραψαν δήλωση προθέσεων για την ανάπτυξη δυνάμεων στην Ουκρανία, σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.



Η Διακήρυξη ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία της απαραίτητης νομικής βάσης που θα επιτρέψει σε βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος, με αποστολή την προστασία του εναέριου και θαλάσσιου χώρου και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας για το μέλλον. Μετά την κατάπαυση του πυρός, προβλέπεται επίσης η δημιουργία στρατιωτικών «κόμβων» σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη δυνάμεων και την ασφαλή αποθήκευση όπλων και εξοπλισμού.



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη Διακήρυξη του Παρισιού «πολύ συγκεκριμένη», σημειώνοντας ότι το Κίεβο γνωρίζει ήδη ποιες χώρες θα συμμετάσχουν και τι θα συνεισφέρει η καθεμία. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρξε πρόοδος και στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με την παρακολούθηση της ειρήνης.



Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας Ευρωπαίων και Αμερικανών συμμάχων, εκτιμώντας ότι «βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη από ποτέ». Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ότι «τα δυσκολότερα μέτρα είναι ακόμη μπροστά μας», παρουσιάζοντας ορισμένες λεπτομέρειες της δήλωσης προθέσεων, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία των στρατιωτικών «κόμβων».



Ο Στάρμερ επανέλαβε, ωστόσο, την εκτίμηση ευρωπαϊκών κύκλων ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για ειρήνη». «Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει το αντίθετο: νέες φρικτές επιθέσεις στην Ουκρανία, με θανάτους και τραυματισμούς αμάχων και διακοπή της ηλεκτροδότησης για εκατομμύρια ανθρώπους στην “καρδιά” του χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Εν τω μεταξύ, ο Στιβ Γουίτκοφ, είπε ότι «είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε εκ μέρους του Τραμπ ό,τιδήποτε για να πετύχουμε την ειρήνη» στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ακόμη ότι «σε μεγάλο βαθμό έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας».



Επισήμανε ακόμη ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου ότι «είμαστε πάρα πολύ κοντά στο ολοκληρώσουμε την πιο στιβαρή συμφωνία για ευημερία που έχει δει ποτέ χώρα που βγαίνει από πόλεμο».



Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδέχτηκε το απόγευμα της Τρίτης πάνω από 25 διεθνείς ηγέτες, μεταξύ τους τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθυμών, των συμμάχων της Ουκρανίας.



Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε σήμερα από το Παρίσι και τη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων, την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, κάτι που συνιστά τη σημαντικότερη εγγύηση ασφαλείας.



Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα ήδη ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου συνεισφορά 20 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της Νατοϊκής Πρωτοβουλίας για την Ουκρανία (Prioritized Ukraine’s List of Requirements).



Όπως έχει ήδη καταστήσει σαφές ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία. Δεν αποκλείει, ωστόσο, τη συνδρομή της με άλλους τρόπους, εκτός Ουκρανίας, ακόμη και σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης.



Σε κάθε περίπτωση, για το πλαίσιο στήριξης θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για την ίδια την Ουκρανία, όσο και για την Ευρώπη.



Επιπλέον, τόνισε τη στήριξη που προσφέρει η χώρα μας στην Ουκρανία και στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας με έμφαση στην παροχή φυσικού αερίου, μέσω του FSRU της Αλεξανδρούπολης και του Κάθετου Διαδρόμου.



Επανέλαβε, δε, ότι δεν μπορεί να νομιμοποιείται η αλλαγή συνόρων με τη χρήση βίας και ότι η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασίσει για το μέλλον της.



Τέλος, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τέλος την ανάγκη συντονισμού των ευρωπαϊκών θέσεων ώστε η ΕΕ να έχει μια σαφή στρατηγική στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.