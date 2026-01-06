Μητσοτάκης στη Συμμαχία των Προθύμων: Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία

Αναγκαία η συμμετοχή των ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας, τόνισε επίσης ο πρωθυπουργός - Τι είπε για το πώς θα μπορούσε να συνδράμει η Ελλάδα