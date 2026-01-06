Μητσοτάκης στη Συμμαχία των Προθύμων: Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία
Μητσοτάκης στη Συμμαχία των Προθύμων: Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία
Αναγκαία η συμμετοχή των ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας, τόνισε επίσης ο πρωθυπουργός - Τι είπε για το πώς θα μπορούσε να συνδράμει η Ελλάδα
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε σήμερα από το Παρίσι, όπου μετείχε στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων, την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, κάτι που συνιστά τη σημαντικότερη εγγύηση ασφαλείας.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα ήδη ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου συνεισφορά 20 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της Νατοϊκής Πρωτοβουλίας για την Ουκρανία (Prioritized Ukraine’s List of Requirements).
Όπως έχει ήδη καταστήσει σαφές ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία. Δεν αποκλείει, ωστόσο, τη συνδρομή της με άλλους τρόπους, εκτός Ουκρανίας, ακόμη και σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης.
Σε κάθε περίπτωση, για το πλαίσιο στήριξης θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
Επιπλέον, τόνισε τη στήριξη που προσφέρει η χώρα μας στην Ουκρανία και στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας με έμφαση στην παροχή φυσικού αερίου, μέσω του FSRU της Αλεξανδρούπολης και του Κάθετου Διαδρόμου.
Επανέλαβε, δε, ότι δεν μπορεί να νομιμοποιείται η αλλαγή συνόρων με τη χρήση βίας και ότι η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασίσει για το μέλλον της.
Τέλος, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τέλος την ανάγκη συντονισμού των ευρωπαϊκών θέσεων ώστε η ΕΕ να έχει μια σαφή στρατηγική στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.
Σημαντική η αμερικανική συμμετοχή στις εγγυήσεις ασφαλείαςΟ Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για την ίδια την Ουκρανία, όσο και για την Ευρώπη.
