Σφοδρή χιονόπτωση στο Παρίσι: Ματαιώνεται το 15% των πτήσεων από τα αεροδρόμια Ορλί και Σαρλ ντε Γκωλ
Σφοδρή χιονόπτωση στο Παρίσι: Ματαιώνεται το 15% των πτήσεων από τα αεροδρόμια Ορλί και Σαρλ ντε Γκωλ

Ολόκληρη η περιοχή του Παρισιού βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό για χιόνι και πάγο, όπως και ένα βορειοδυτικό τμήμα της χώρας

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γαλλίας ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ματαιώσουν το 15% των πτήσεων που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα το απόγευμα και το βράδυ από τα αεροδρόμια Ορλί και Σαρλ ντε Γκωλ του Παρισιού, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης στην περιοχή.

Οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν μόνες τους ποιες πτήσεις θα ακυρωθούν, αρκεί να μειώσουν τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις, είπε ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο πρακτορείο Reuters.

Την ίδια ώρα, λόγω των χιονοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών, οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί. Έχουν εκδοθεί περιοριστικά μέτρα για τα βαρέα οχήματα στη Βρετάνη και στη Νορμανδία, ενώ στην περιοχή του Παρισιού, η ταχύτητα έχει μειωθεί και τα βαρέα οχήματα έχουν σταματήσει στα κύρια οδικά δίκτυα.

