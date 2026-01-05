«Παγώνουν» τα περιουσιακά στοιχεία του Μαδούρο στην Ελβετία
ΚΟΣΜΟΣ
Νικολάς Μαδούρο Ελβετία Περιουσιακά στοιχεία Βενεζουέλα

«Παγώνουν» τα περιουσιακά στοιχεία του Μαδούρο στην Ελβετία

Το μέτρο, που τίθεται άμεσα σε ισχύ και θα εφαρμοστεί για τέσσερα χρόνια, έχει στόχο να αποτρέψει εκροή παράνομων ενδεχομένως περιουσιακών στοιχείων

«Παγώνουν» τα περιουσιακά στοιχεία του Μαδούρο στην Ελβετία
27 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ελβετία έχει «παγώσει» τυχόν περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν ο Νικολάς Μαδούρο και συνεργάτες του στη χώρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας από δυνάμεις των ΗΠΑ στο Καράκας και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μέτρο, που τίθεται άμεσα σε ισχύ και θα εφαρμοστεί για τέσσερα χρόνια, έχει στόχο να αποτρέψει εκροή παράνομων ενδεχομένως περιουσιακών στοιχείων επιπροσθέτως των υφιστάμενων κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Βενεζουέλα από το 2018, αναφέρει η ανακοίνωση.

Το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων δεν επηρεάζει μέλη της παρούσας κυβέρνησης της Βενεζουέλας και η Ελβετία δήλωσε ότι θα επιδιώξει την επιστροφή τυχόν κεφαλαίων που αποκτήθηκαν παράνομα προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.
27 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης