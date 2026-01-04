Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την αμερικανική πρεσβεία στη Μαδρίτη για τη σύλληψη Μαδούρο, βίντεο και φωτογραφίες
Μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την αμερικανική πρεσβεία στη Μαδρίτη για τη σύλληψη Μαδούρο, βίντεο και φωτογραφίες
Χιλιάδες διαδηλωτές κρατώντας πανό, σημαίες, αλλά και ομοιώματα του Τραμπ διαδήλωσαν ενάντια στην επιχείρηση που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί μπροστά από το κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στη Μαδρίτη για να καταδικάσουν την «ιμπεριαλιστική επιθετικότητα» μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας.
Διαδηλωτές κρατούσαν πολλά πλακάτ, συμπεριλαμβανομένου ενός που απεικόνιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να καταπίνει λαίμαργα ένα μπιτόνι λαδιού - βαμμένο στα χρώματα της σημαίας της Βενεζουέλας, ένα άλλο που έγραφε «Τραμπ ο επιτιθέμενος», ενώ ένα πλακάτ έγραφε «Όχι στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα κατά της Βενεζουέλας».
Πολλές σημαίες του ισπανικού ακροαριστερού κόμματος Podemos και του ισπανικού Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν επίσης ορατές ανάμεσα στις σημαίες της Βενεζουέλας που κυμάτιζαν μπροστά από την πρεσβεία, στην καρδιά της Μαδρίτης, την επόμενη μέρα από τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ σε μια στρατιωτική επιχείρηση μετά από αεροπορικές επιδρομές στο Καράκας και τις γύρω περιοχές. Ο Μαδούρο βρίσκεται πλέον φυλακισμένος σε φυλακή της Νέας Υόρκης περιμένοντας τη δίκη του για κατηγορίες για «ναρκοτρομοκρατία» και εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ.
Ο Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι η χώρα του θα ηγηθεί της μετάβασης στη Βενεζουέλα και σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της.
Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, η χώρα του οποίου χορήγησε άσυλο στον υποψήφιο της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας το 2024, Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος βρίσκεται στην εξορία, είχε ήδη καταδικάσει χθες «μια επέμβαση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», κρίνοντας ότι αυτή η επιχείρηση «[ωθεί] την περιοχή προς έναν ορίζοντα αβεβαιότητας και επιθετικότητας» και ζήτησε μια «δίκαιη και βασισμένη στον διάλογο» μετάβαση.
Διαδηλωτές κρατούσαν πολλά πλακάτ, συμπεριλαμβανομένου ενός που απεικόνιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να καταπίνει λαίμαργα ένα μπιτόνι λαδιού - βαμμένο στα χρώματα της σημαίας της Βενεζουέλας, ένα άλλο που έγραφε «Τραμπ ο επιτιθέμενος», ενώ ένα πλακάτ έγραφε «Όχι στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα κατά της Βενεζουέλας».
El pueblo del mundo no guarda silencio. Desde Madrid, frente a la embajada de EE. UU., se alza una voz firme contra la agresión imperial y en defensa de Venezuela y de su presidente legítimo, Nicolás Maduro. ✊🇻🇪#TrumpLosSecuestró#PuebloALaCalle#LosQueremosDeVuelta pic.twitter.com/XqECJfHSwW— Jose Martínez (@JoseMartne23103) January 4, 2026
Πολλές σημαίες του ισπανικού ακροαριστερού κόμματος Podemos και του ισπανικού Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν επίσης ορατές ανάμεσα στις σημαίες της Βενεζουέλας που κυμάτιζαν μπροστά από την πρεσβεία, στην καρδιά της Μαδρίτης, την επόμενη μέρα από τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ σε μια στρατιωτική επιχείρηση μετά από αεροπορικές επιδρομές στο Καράκας και τις γύρω περιοχές. Ο Μαδούρο βρίσκεται πλέον φυλακισμένος σε φυλακή της Νέας Υόρκης περιμένοντας τη δίκη του για κατηγορίες για «ναρκοτρομοκρατία» και εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ.
Ο Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι η χώρα του θα ηγηθεί της μετάβασης στη Βενεζουέλα και σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της.
Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, η χώρα του οποίου χορήγησε άσυλο στον υποψήφιο της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας το 2024, Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος βρίσκεται στην εξορία, είχε ήδη καταδικάσει χθες «μια επέμβαση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», κρίνοντας ότι αυτή η επιχείρηση «[ωθεί] την περιοχή προς έναν ορίζοντα αβεβαιότητας και επιθετικότητας» και ζήτησε μια «δίκαιη και βασισμένη στον διάλογο» μετάβαση.
Νωρίτερα, ο Σάντσεθ, ο οποίος βασίζεται στην υποστήριξη του ακροαριστερού συνεταίρου του Σουμάρ, επανέλαβε τις επικρίσεις του σε επιστολή προς τα μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αναφερόμενος στην «πρόσφατη παραβίαση του διεθνούς δικαίου στη Βενεζουέλα, μια πράξη που καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο».
🇪🇸🇻🇪 ¡Madrid alza la voz por Venezuela!— Agencia Venezuela News (@AgenciaVNews) January 4, 2026
🪧🙅🏻♀️ Cientos de personas se concentran hoy frente a la embajada de los EEUU en Madrid para repudiar la agresión armada contra suelo venezolano y el secuestro del presidente @NicolasMaduro y la primera dama Cilia Flores. pic.twitter.com/SWH2t56LUF
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα