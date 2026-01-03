Η Κίνα καταδικάζει την «απερίσκεπτη χρήση βίας» κατά του Μαδούρο από τις ΗΠΑ: Η επίκληση του διεθνούς δικαίου και τα ερωτήματα για την Ταϊβάν
«Οι αμερικανικές ενέργειες παραβιάζουν σοβαρά το διεθνές δίκαιο, καταπατούν την κυριαρχία της Βενεζουέλας και απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική», δήλωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών
Έξι περίπου ώρες μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του από μέλη της Delta Force, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι είναι «βαθιά σοκαρισμένο και καταδικάζει απερίφραστα τις ΗΠΑ για την απερίσκεπτη χρήση βίας εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους και τη στοχοποίηση του προέδρου του».
Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους δεν είναι απίθανο η Κίνα να «μεταφράσει» σε δική της γλώσσα το αμερικανικό αφήγημα για τη σύλληψη Μαδούρο και να επισπεύσει τις διαδικασίες για την προσάρτηση της Ταϊβάν ένα θέμα που έθεσε πρόσφατα - ανοιχτά για ακόμη μία φορά - σε δημόσιο μήνυμά του και ο Πρόεδρος Σι.
Στην ίδια ανακοίνωση, το υπουργείο υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές ενέργειες «παραβιάζουν σοβαρά το διεθνές δίκαιο, καταπατούν την κυριαρχία της Βενεζουέλας και απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική».
Αξίζει να σημειωθεί πως η σημερινή κίνηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ήδη εγείρει σημαντικά ερωτηματικά και στο εσωτερικό των ΗΠΑ με ανώτατες διπλωματικές πηγές - όχι μόνο από τους Δημοκρατικούς - να σημειώνουν πως το Πεκίνο πλέον υπάρχει σημαντικό ενδεχόμενο να αξιοποιήσει προς ίδιον όφελος την αμερικανική πρακτική.
Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους δεν είναι απίθανο η Κίνα να «μεταφράσει» σε δική της γλώσσα το αμερικανικό αφήγημα για τη σύλληψη Μαδούρο και να επισπεύσει τις διαδικασίες για την προσάρτηση της Ταϊβάν ένα θέμα που έθεσε πρόσφατα - ανοιχτά για ακόμη μία φορά - σε δημόσιο μήνυμά του και ο Πρόεδρος Σι.
