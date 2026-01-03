Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός Βενεζουέλας
Ο Μαδούρο συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του από κομάντος της επίλεκτης ομάδας Delta Force, μετά τις επιδρομές του αμερικανικού στρατού στο Καράκας - Ήταν επικηρυγμένος από το 2020 για την αθρόα εισαγωγή ναρκωτικών στις ΗΠΑ
Στην πρώτη του αντίδραση μετά τις αεροπορικές επιδρομές στο Καράκας, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε πως ο ηγέτης της Βενεζουέλας βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του και αμφότεροι μεταφέρθηκαν εκτός χώρας.
Ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου από μέλη της Delta Force, της κορυφαίας μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CBS News.
Η ελίτ μονάδα Delta Force του στρατού ήταν επίσης υπεύθυνη για την αποστολή του 2019 που οδήγησε στο θάνατο του πρώην ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.
Θυμίζεται πως ο Μαδούρο ήταν επικηρυγμένος από το 2020 στις ΗΠΑ για την αθρόα εισαγωγή ναρκωτικών στη χώρα.
Η ανάρτηση του Τραμπ:
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Σήμερα στις 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Mar-a-Lago. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»
