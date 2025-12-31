Για ενδεχόμενη επίθεση «τύπου 7ης Οκτωβρίου» στη Δυτική Όχθη, προειδοποιεί τον ισραηλινό στρατό ο Κατς

“and when the SIEGE is against JERUSALEM, it will also be against Judah.” Zechariah 12:2



Israel's defense minister, Israel Katz, warned commanders during a visit to the JUDEA and SAMARIA division, to PREPARE for a possible October 7–style ATTACK on West Bank communities

Να είναι προετοιμασμένες για το ενδεχόμενο επίθεσης κατά ισραηλινών κοινοτήτων στη Δυτική Όχθη, «στα πρότυπα της 7ης Οκτωβρίου», ζήτησε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ,από τις Ένοπλης Δυνάμεις της χώας του κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή.Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο Κατς ενημερώθηκε για την κατάσταση ασφαλείας και έλαβε αναλυτική εκτίμηση κινδύνου μαζί με ανώτατους διοικητές, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης, υποστράτηγοςο οποίος είχε προχωρήσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα σε παρόμοιες δηλώσεις.Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας εξήρε τις, την Αστυνομία Συνόρων και τις υπόλοιπες δυνάμεις ασφαλείας για τις «αποφασιστικές επιχειρήσεις», όπως τις χαρακτήρισε, που –κατά την εκτίμησή του– οδήγησαν σε απότομη μείωση της τρομοκρατικής δραστηριότητας και σε αισθητή βελτίωση της κατάστασης ασφάλειας στη Δυτική Όχθη.Όπως ανέφερε, οι επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο στους προσφυγικούς καταυλισμούς της, τηςκαι του–συμπεριλαμβανομένων εκκενώσεων, αντιτρομοκρατικών ενεργειών και της διαρκούς παρουσίας στρατευμάτων των– έχουν μειώσει την τρομοκρατική δραστηριότητα στην περιοχή κατά περισσότερο από 80%. Ο Κατς κάλεσε να μελετηθεί το συγκεκριμένο μοντέλο και να εξεταστεί η επέκτασή του και σε άλλους καταυλισμούς.Παράλληλα, τόνισε ότι, όπως συμβαίνει στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία, οι IDF θα παραμείνουν επί του εδάφους στη Δυτική Όχθη, λειτουργώντας ως «ζώνη ανάσχεσης» μεταξύ αμάχων και ένοπλων οργανώσεων. Έδωσε επίσης εντολή να προωθηθούν σχέδια μετεγκατάστασης στρατιωτικών βάσεων των IDF στη βόρεια Δυτική Όχθη, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «ιστορική διόρθωση» με τόσο επιχειρησιακή όσο και εποικιστική σημασία.Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στον απόηχο τρομοκρατικής επίθεσης την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Ισραηλινοί. Ο δράστης της επίθεσης ταυτοποιήθηκε αργότερα ως κάτοικος της πόλης Καμπατίγια, στη βόρεια Δυτική Όχθη.Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ουπογράμμισε: «Πρέπει να είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε μια πιθανή επίθεση κατά κοινοτήτων στη Δυτική Όχθη και κατά μήκος της γραμμής επαφής, στα πρότυπα της 7ης Οκτωβρίου, από τζιχαντιστικά στοιχεία».Ισραηλινές μπουλντόζες άρχισαν σήμερα να κατεδαφίζουνσε έναν παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό, μια επιχείρηση που ο στρατός λέει ότι έχει ως στόχο την εξάλειψη των ενόπλων οργανώσεων στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.Τα κτίρια, στα οποία διέμεναν περίπουοικογένειες, βρίσκονται στον καταυλισμό, μια ζώνη όπου σημειώνονται συχνά συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστίνιων μαχητών και των ισραηλινών δυνάμεων.Μπουλντόζες και γερανοί του ισραηλινού στρατού ξεκίνησαν το γκρέμισα νωρίς το πρωί, σηκώνοντας πυκνά σύννεφα σκόνης.«Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αντιτρομοκρατικών δράσεων που διεξάγουν οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας» ο στρατός «διέταξε την κατεδάφιση πολλών κτισμάτων, για σαφείς και αναγκαίους επιχειρησιακούς λόγους» ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στο. «Οι ζώνες της βόρειας Σαμάρειας έχουν γίνει σημαντικό κέντρο τρομοκρατικής δράσης» με τους υπόπτους να δρουν «από τις πυκνοκατοικημένες αστικές ζώνες», πρόσθεσε.Οι προσφυγικοί καταυλισμοί της Δυτικής Όχθης δημιουργήθηκαν μετά τον πρώτο αραβοϊσραηλινό πόλεμο για να φιλοξενήσουν κάποιους από τους 750.000 Άραβες της Παλαιστίνης που έφυγαν ή εκδιώχθηκαν από τα εδάφη που σήμερα αποτελούν το Ισραήλ, την εποχή της ίδρυσής του. Με τον καιρό, οι καταυλισμοί έγιναν πυκνοκατοικημένες και αυτόνομες συνοικίες. Οι κάτοικοί τους αποκτούν το καθεστώς του πρόσφυγα, από γενιά σε γενιά. Πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι το Ισραήλ θέλει να εξαφανίσει ακόμη και την ιδέα των καταυλισμών, μετατρέποντάς τους σε συνηθισμένες συνοικίες των γειτονικών πόλεων, ώστε να τελειώσει με το θέμα των προσφύγων.