Η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης προκαλεί σοβαρή ανησυχία, δηλώνουν Βρετανία, Καναδάς, Γαλλία και άλλες επτά χώρες

Η ανακοίνωση, την οποία δημοσίευσε στο διαδίκτυο το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρει ότι το Ισραήλ θα πρέπει να επιτρέψει σε μη κυβερνητικές οργανώσεις να εργαστούν στο Ισραήλ με σταθερότητα και προβλεψιμότητα και να διασφαλίσει ότι ο ΟΗΕ θα συνεχίσει το έργο του στον παλαιστινιακό θύλακα