Malaysia Airlines: Αύριο ξεκινούν και πάλι οι έρευνες για την πτήση MH370 10 χρόνια μετά την εξαφάνισή της

Η εξαφάνιση του αεροσκάφους με τους 239 επιβαίνοντες παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία της αεροπορίας - Η έρευνα του βυθού θα διεξαχθεί με διακοπές για 55 ημέρες από εταιρεία θαλάσσιας ρομποτικής