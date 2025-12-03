Οι έρευνες για την πτήση MH370 της Malaysia Airlines θα αρχίσουν ξανά στο τέλος Δεκεμβρίου
Οι έρευνες για την πτήση MH370 της Malaysia Airlines θα αρχίσουν ξανά στο τέλος Δεκεμβρίου

Η πτήση παρέκκλινε από την πορεία της και εξαφανίστηκε από τα ραντάρ στις 8 Μαρτίου 2014, ενώ πραγματοποιούσε την τακτική πτήση από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο

Οι έρευνες για την πτήση MH370 της Malaysia Airlines θα αρχίσουν ξανά στο τέλος Δεκεμβρίου
Οι έρευνες για την πτήση MH370 της Malaysia Airlines θα αρχίσουν ξανά αυτόν τον μήνα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Μαλαισίας, περισσότερο από δέκα χρόνια μετά την εξαφάνιση του αεροπλάνου.

Σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη, το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες θα ξεκινήσουν ξανά στις 30 Δεκεμβρίου στον βυθό της θάλασσας για 55 ημέρες, με διαλείμματα. Ανέφεραν ότι θα επικεντρωθούν σε περιοχές όπου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθεί το αεροσκάφος, χωρίς να αποκαλύπτονται συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Η πτήση MH370 παρέκκλινε από την πορεία της και εξαφανίστηκε από τα ραντάρ στις 8 Μαρτίου 2014, ενώ πραγματοποιούσε την τακτική πτήση από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 12 Μαλαισιανοί και 227 επιβάτες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Κινέζοι πολίτες. Ανάμεσά τους υπήρχαν και επιβάτες από άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία, η Ινδονησία και η Ρωσία.

Η Danica Weeks, σύζυγος ενός Αυστραλού επιβάτη της πτήσης, χαιρέτισε την είδηση της επανέναρξης των ερευνών, λέγοντας ότι είναι «απίστευτα ευγνώμονες και ανακουφισμένοι» που η κυβέρνηση της Μαλαισίας συνεχίζει την προσπάθεια. «Ποτέ δεν σταματήσαμε να ζητάμε απαντήσεις, και το γεγονός ότι η έρευνα θα συνεχιστεί μας δίνει μια αίσθηση ανακούφισης» δήλωσε η Weeks.

Από τότε που χάθηκε η πτήση, έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες στον Ινδικό Ωκεανό για να βρεθούν τα συντρίμμια του αεροσκάφους, χωρίς να βρεθεί κάποιο αποτέλεσμα.

Πέρυσι, η Μαλαισία δήλωσε ότι θα επανεξετάσει την υπόθεση εάν προκύψουν νέες ισχυρές αποδείξεις και συμφώνησε με την Ocean Infinity για την επανέναρξη των ερευνών σε νέα περιοχή 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στον Ινδικό Ωκεανό. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Ocean Infinity θα πληρωθεί μόνο αν βρει συντρίμμια.

Οι έρευνες είχαν σταματήσει τον Απρίλιο λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Η πτήση MH370 είχε απογειωθεί από την Κουάλα Λουμπούρ στις 12:41 π.μ. στις 8 Μαρτίου 2014 και η τελευταία φορά που καταγράφηκε στο ραντάρ ήταν στις 2:14 π.μ., όταν πετούσε πάνω από το Στενό της Μαλαισίας. Μισή ώρα αργότερα, η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε χάσει επαφή με το αεροσκάφος.

Οι οικογένειες των επιβατών συνεχίζουν να ζητούν απαντήσεις για να αποφευχθεί μια νέα τραγωδία. Ορισμένοι ταξίδεψαν στη Μαδαγασκάρη το 2016 για να αναζητήσουν συντρίμμια στις παραλίες, αφού είχαν βρεθεί κομμάτια του αεροσκάφους στις ακτές της Τανζανίας.

Τον Ιανουάριο του 2017, οι Αρχές της Μαλαισίας, της Αυστραλίας και της Κίνας ανακοίνωσαν το τέλος της υποβρύχιας αναζήτησης των συντριμμάτων, μετά από δυόμισι χρόνια που οι αυστραλιανές ομάδες έψαξαν 120.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στον νότιο Ινδικό Ωκεανό.

