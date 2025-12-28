Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ο Τραμπ συγχαίρει Ταϊλάνδη και Καμπότζη για τη νέα εκεχειρία: «Εμείς είμαστε ο πραγματικός ΟΗΕ»
Πριν από μόλις δύο μήνες είχε συνυπογράψει την ανακωχή μεταξύ των δύο χωρών
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη τους ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης, οι οποίοι κατέληξαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός το Σάββατο για τη σύγκρουση, η οποία άφησε τουλάχιστον 47 νεκρούς και σχεδόν ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους.
«Θέλω να συγχαρώ αυτούς τους δύο σπουδαίους ηγέτες για το λαμπρό έργο τους στην επίτευξη αυτής της γρήγορης και πολύ δίκαιης κατάληξης», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, για να προσθέσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι περήφανες που βοήθησαν» σε αυτό το ζήτημα.
«Ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν γίνει τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ηνωμένα Έθνη», πρόσθεσε ο Τραμπ, μιλώντας πριν από τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αργότερα σήμερα και επαινώντας τον δικό του υποτιθέμενο ρόλο στην επίλυση αρκετών συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο.
Ο ΟΗΕ, υποστήριξε, «έχει προσφέρει πολύ μικρή βοήθεια σε οποιαδήποτε από αυτές τις συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής που εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».
Πριν από δύο μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συνυπογράψει με τους δύο ηγέτες στη Μαλαισία ανακωχή που αποδείχτηκε βραχύβια, μέτρησε όμως στους επτά ή οκτώ πολέμους που τερμάτισε ο Τραμπ.
