Ταϊλάνδη και Καμπότζη συμφώνησαν κατάπαυση του πυρός
Ταϊλάνδη και Καμπότζη συμφώνησαν κατάπαυση του πυρός

Οι δύο πλευρές συμφωνούν σε άμεση κατάπαυση του πυρός η οποία τίθεται σε ισχύ στις 12:00 (τοπική ώρα, 07:00 στην Ελλάδα) της 27ης Δεκεμβρίου 2025

Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη συμφώνησαν σήμερα σε «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη μεθοριακή σύγκρουσή τους που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 47 ανθρώπους και οδήγησε στον εκτοπισμό σχεδόν ενός εκατομμυρίου άλλων μέσα σε τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση.

«Οι δύο πλευρές συμφωνούν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, με την υπογραφή αυτής της κοινής δήλωσης, η οποία τίθεται σε ισχύ στις 12:00 [τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας] της 27ης Δεκεμβρίου 2025», αναφέρει η συμφωνία που υπεγράφη από τους υπουργούς Άμυνας των δύο γειτονικών κρατών στη νοτιοανατολική Ασία.

«Οι δύο πλευρές συμφωνούν να επιτρέψουν στους πολίτες που κατοικούν στις επηρεασθείσες μεθοριακές ζώνες να επιστρέψουν στα σπίτια τους, το ταχύτερο δυνατό, χωρίς παρεμπόδιση και με πλήρη ασφάλεια και αξιοπρέπεια», προστίθεται στην κοινή δήλωση.

Προβλέπεται επίσης πάγωμα των στρατιωτικών θέσεων, αποναρκοθέτηση των μεθοριακών ζωνών, αστυνομική συνεργασία κατά της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και απελευθέρωση από την Μπανγκόκ 18 Καμποτζιανών στρατιωτών έπειτα από 72 ώρες αποτελεσματικής κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με τους τελευταίους επίσημους απολογισμούς, 47 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια των τριών τελευταίων εβδομάδων, 26 από ταϊλανδικής και 21 από καμποτιζιανής πλευράς.

Οι δύο χώρες αντιπαρατίθενται επί μακρόν σχετικά με τη χάραξη των συνόρων τους μήκους 800 χιλιομέτρων, που αποφασίστηκε την περίοδο της γαλλικής αποικιοκρατίας.

Οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου μετά την κατάρρευση κατάπαυσης του πυρός την οποία είχε βοηθήσει να επιτευχθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να σταματήσει ένας προηγούμενος γύρος συγκρούσεων τον Ιούλιο.

 

