Εξουδετερώθηκε ομάδα ενόπλων παραμονή των προεδρικών εκλογών στη Γουινέα

Οι Αρχές κάνουν λόγο για απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες – Φαβορί ο επικεφαλής της χούντας Μαμαντί Ντουμπουγιά