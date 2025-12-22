Ταϊλάνδη και Καμπότζη συζητούν ξανά για τις διαφορές τους, ενώ κατηγορούν η μία την άλλη για βομβαρδισμούς
Η Καμπότζη κατηγόρησε την Ταϊλάνδη ότι βομβάρδισε το έδαφός της, λίγη ώρα αφού η Μπανγκόκ ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να ξεκινήσουν απευθείας συνομιλίες σε μια προσπάθεια να διευθετήσουν τις μεθοριακές διαφορές τους.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊλάνδης Σιχασάκ Πουανγκκετκεό ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ότι συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν διμερείς συνομιλίες την Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου, στο Τσανταμπούρι, στη νότια Ταϊλάνδη, στο πλαίσιο μιας ήδη υπάρχουσας διμερούς επιτροπής.
Λίγες ώρες όμως μετά την ειδική συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ, το υπουργείο Άμυνας της Καμπότζης ανέφερε ότι ο ταϊλανδικός στρατός έστειλε μαχητικά αεροσκάφη για να βομβαρδίσουν ζώνες στις επαρχίες Σιεμ Ριπ και Πρι Βιχέαρ.
Στην επαρχία Σιεμ Ριπ βρίσκεται το περίφημο σύμπλεγμα ναών Άνγκορ, που έχει κηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Unesco. Το σημαντικότερο τουριστικό αξιοθέατο του συμπλέγματος, το Άνγκορ Βατ, απέχει περίπου μία ώρα οδικώς (60 χιλιόμετρα) από την κοινότητα Σράε Νούι, που μπήκε στο στόχαστρο των βομβαρδιστικών.
Από την πλευρά του, ο στρατός της Ταϊλάνδης υποστήριξε ότι η Καμπότζη εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους στο έδαφός της και ότι η πολεμική αεροπορία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε δύο καμποτζιανούς στρατιωτικούς στόχους.
Παρά την ανταλλαγή πυρών, η Καμπότζη, μέσω του υπουργού των Εσωτερικών, εξέφρασε αισιοδοξία για την ειλικρίνεια της Ταϊλάνδης και την πρόθεσή της να εφαρμόσει εκεχειρία, όπως συμφωνήθηκε στην ASEAN.
Ο Σιχασάκ Πουανγκκετκεό προειδοποίησε πάντως ότι η συνάντηση της Τετάρτης προφανώς δεν θα οδηγήσει σε άμεση εκεχειρία. «Η άποψή μας είναι ότι η κατάπαυση του πυρός δεν έρχεται με την ανακοίνωσή της αλλά με πράξεις», υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας ότι ένα βασικό αίτημα της Μπανγκόκ είναι να προχωρήσει η Καμπότζη στην αποναρκοθέτηση της μεθορίου.
Σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς, τουλάχιστον 43 άνθρωποι (23 στην πλευρά της Ταϊλάνδης και 20 στην Καμπότζη) έχουν σκοτωθεί αφότου ξανάρχισαν οι συγκρούσεις, στις 7 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, περίπου 900.000 αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την περιοχή των συνόρων.
