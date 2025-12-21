Σχεδόν ένα εκατ. οι εκτοπισμένοι σε Καμπότζη και Ταϊλάνδη εξαιτίας των εχθροπραξιών
Σχεδόν ένα εκατ. οι εκτοπισμένοι σε Καμπότζη και Ταϊλάνδη εξαιτίας των εχθροπραξιών

Συνεχίζονται οι μάχες που έχουν κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες στρατιώτες και αμάχους

Σχεδόν ένα εκατ. οι εκτοπισμένοι σε Καμπότζη και Ταϊλάνδη εξαιτίας των εχθροπραξιών
Σχεδόν ένα εκατ. οι εκτοπισμένοι σε Καμπότζη και Ταϊλάνδη εξαιτίας των εχθροπραξιών



Η ένοπλη σύγκρουση στα σύνορα της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης ανάγκασε πάνω από 500.000 αμάχους στην καμποτζιανή πλευρά να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους τις τελευταίες εβδομάδες, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών στην Πνομ Πεν.

Οι άμαχοι «υφίστανται σοβαρές δυσκολίες εξαιτίας των εξαναγκαστικών εκτοπισμών από τα σπίτια τους και τα σχολεία τους για να γλιτώσουν από τα πυρά πυροβολικού, τις ρουκέτες και τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς ταϊλανδικών F-16», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, κάνοντας λόγο για συνολικά 518.611 εσωτερικά εκτοπισμένους.

Στην Ταϊλάνδη έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κάπου 400.000 άνθρωποι αφότου ξανάρχισαν οι συγκρούσεις στα σύνορα και η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός κατέρρευσε, σύμφωνα με την Μπανγκόκ.

