Κόλαση φωτιάς σε καραμπόλα 50 αυτοκινήτων και φορτηγών στην Ιαπωνία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιαπωνία Φωτιά Καραμπόλα Τροχαίο ατύχημα Τραυματίες Έκρηξη Νεκρός

Σε βίντεο στα social media φαίνεται μία μεγάλη έκρηξη και στη συνέχεια ξεσπάει φωτιά - Τουλάχιστον ένας νεκρός και 26 τραυματίες, πέντε σε σοβαρή κατάσταση

Καραμπόλα 50 αυτοκινήτων και φορτηγών σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu της Ιαπωνίας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλα 26, από τα οποία τα πέντε βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media φαίνεται μία μεγάλη έκρηξη και στη συνέχεια ξεσπάει φωτιά. Ταυτόχρονα μαύρα σύννεφα καπνού ανεβαίνουν στον ουρανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο επικρατούσε έντονη χιονόπτωση, γεγονός που καθιστούσε την κυκλοφορία των οχημάτων δύσκολη. 

Οι Αρχές απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις για αρκετές ώρες.

Η Πυροσβεστική κατάφερε να περιορίσει την πυρκαγιά αργά το βράδυ. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για να προσδιορίσουν τα αίτια της καραμπόλας.

