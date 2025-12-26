Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Κόλαση φωτιάς σε καραμπόλα 50 αυτοκινήτων και φορτηγών στην Ιαπωνία, δείτε βίντεο
Σε βίντεο στα social media φαίνεται μία μεγάλη έκρηξη και στη συνέχεια ξεσπάει φωτιά - Τουλάχιστον ένας νεκρός και 26 τραυματίες, πέντε σε σοβαρή κατάσταση
Καραμπόλα 50 αυτοκινήτων και φορτηγών σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu της Ιαπωνίας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλα 26, από τα οποία τα πέντε βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media φαίνεται μία μεγάλη έκρηξη και στη συνέχεια ξεσπάει φωτιά. Ταυτόχρονα μαύρα σύννεφα καπνού ανεβαίνουν στον ουρανό.
Οι Αρχές απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις για αρκετές ώρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο επικρατούσε έντονη χιονόπτωση, γεγονός που καθιστούσε την κυκλοφορία των οχημάτων δύσκολη.
Major Multi-Vehicle Crash on Kanetsu Expressway in Japan, Several Injured.#CarCrash #Kanetsu #Japan #PakistanTV #PakistanTVglobal pic.twitter.com/gePGo2t03v— Pakistan TV (@PakTVGlobal) December 26, 2025
Η Πυροσβεστική κατάφερε να περιορίσει την πυρκαγιά αργά το βράδυ. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για να προσδιορίσουν τα αίτια της καραμπόλας.
JUST IN: Over 50 vehicles involved in major crash on Japan’s Kanetsu Expressway in Minakami, Gunma Prefecture, at least 1 killed and 26 injured https://t.co/shdXoYrLWM pic.twitter.com/fB8qlP9jin— Rapid Report (@RapidReport2025) December 26, 2025
Japan: Major accident on Kanetsu Expressway outbound line in Minakami Town, Gunma Prefecture, several injured - NHKpic.twitter.com/QJb9qu9szx— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 26, 2025
