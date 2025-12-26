Οργή για τον ψευδοπροφήτη Έμπο Νώε που προέβλεπε καταστροφή του κόσμου από κατακλυσμό ανήμερα των Χριστουγέννων

Ο «ψευδο-Νώε» έπεισε χιλιάδες άτομα να πουλήσουν τις περιουσίες τους για να επιβιβαστούν σε μία από τις κιβωτούς του – Φωτιά σε ένα από τα πλοία από οργισμένο ακόλουθο – Πώς δικαιολόγησε ο «ψευδο-Νώε» την… αναβολή του κατακλυσμού