Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Οργή για τον ψευδοπροφήτη Έμπο Νώε που προέβλεπε καταστροφή του κόσμου από κατακλυσμό ανήμερα των Χριστουγέννων
Οργή για τον ψευδοπροφήτη Έμπο Νώε που προέβλεπε καταστροφή του κόσμου από κατακλυσμό ανήμερα των Χριστουγέννων
Ο «ψευδο-Νώε» έπεισε χιλιάδες άτομα να πουλήσουν τις περιουσίες τους για να επιβιβαστούν σε μία από τις κιβωτούς του – Φωτιά σε ένα από τα πλοία από οργισμένο ακόλουθο – Πώς δικαιολόγησε ο «ψευδο-Νώε» την… αναβολή του κατακλυσμού
Για μήνες, προειδοποιούσε ότι στις 25 Δεκεμβρίου του 2025 θα άνοιγαν οι ουρανοί και ο κόσμος θα πνιγόταν. Για να γλιτώσουν από τον κατακλυσμό, οι «πιστοί» θα έπρεπε να επιβιβαστούν σε μία από τις βιβλικής εμπνεύσεως κιβωτούς του. Όταν όμως η προφητεία δεν επαληθεύτηκε, ο ίδιος βρέθηκε αντιμέτωπος με τη διάψευση αλλά και την οργή των πιστών του.
Ο λόγος για τον ψευδοπροφήτη Έμπο Νώε από την Γκάνα, που είχε αποκαλύψει στο -ολοένα και αυξανόμενο- κοινό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο κόσμος θα καταστρεφόταν από ακραίες βροχές και πλημμύρες. Ο ψευδοπροφήτης υποστήριζε ότι έλαβε θεϊκή εντολή να κατασκευάσει κιβωτούς ως μόνη διέξοδο σωτηρίας για «εκλεκτές οικογένειες».
Χιλιάδες άνθρωποι φέρονται να πίστεψαν στις ψευδοπροφητείες του. Κάποιοι πούλησαν περιουσίες, άλλοι εγκατέλειψαν τις δουλειές τους και μετακόμισαν κοντά στα σημεία που κατασκευάζονταν οι κιβωτοί. Σε βίντεο εμφανίζονταν πιστοί που έκλειναν θέση εκ των προτέρων, εξασφαλίζοντας τη σωτηρία τους και μία θέση στον πλανήτη της επόμενης ημέρας. Ο ψευτο-Νώε υποστήριζε ότι είχε ήδη κατασκευάσει δέκα σκάφη και ότι οι βροχές θα διαρκούσαν τρία χρόνια. Οι κιβωτοί θα ήταν το καταφύγιο για τον ίδιο και για τους οπαδούς του.
Ο Έμπο υποστήριξε ότι έως και 380.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί ή είχαν εκδηλώσει πρόθεση να σωθούν μέσω των σκαφών του.
Ο Έμπο Ένοχ, όπως είναι το όνομα που δήλωνε πριν ασχοληθεί με τον Νώε, δεν πτοήθηκε από τη διάψευση της ψευδοπροφητείας του. Αντίθετα, είπε ότι ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές του και αποφάσισε να αναβάλει τις πλημμύρες μέχρι νεωτέρας. Επίσης, άρχισε να ζητά νέες χρηματικές εισφορές για να κατασκευάσει ακόμα περισσότερες κιβωτούς, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κι άλλων πιστών που αναζητούν τη σωτηρία.
Ωστόσο, η μη επιβεβαίωση της προφητείας προκάλεσε και αντιδράσεις. Ένας άνδρας, που φέρεται να θεωρούσε ότι συνδέεται με τον ψευδο-Νώε, έβαλε φωτιά σε μία από τις κιβωτούς του.
Ο λόγος για τον ψευδοπροφήτη Έμπο Νώε από την Γκάνα, που είχε αποκαλύψει στο -ολοένα και αυξανόμενο- κοινό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο κόσμος θα καταστρεφόταν από ακραίες βροχές και πλημμύρες. Ο ψευδοπροφήτης υποστήριζε ότι έλαβε θεϊκή εντολή να κατασκευάσει κιβωτούς ως μόνη διέξοδο σωτηρίας για «εκλεκτές οικογένειες».
Χιλιάδες άνθρωποι φέρονται να πίστεψαν στις ψευδοπροφητείες του. Κάποιοι πούλησαν περιουσίες, άλλοι εγκατέλειψαν τις δουλειές τους και μετακόμισαν κοντά στα σημεία που κατασκευάζονταν οι κιβωτοί. Σε βίντεο εμφανίζονταν πιστοί που έκλειναν θέση εκ των προτέρων, εξασφαλίζοντας τη σωτηρία τους και μία θέση στον πλανήτη της επόμενης ημέρας. Ο ψευτο-Νώε υποστήριζε ότι είχε ήδη κατασκευάσει δέκα σκάφη και ότι οι βροχές θα διαρκούσαν τρία χρόνια. Οι κιβωτοί θα ήταν το καταφύγιο για τον ίδιο και για τους οπαδούς του.
Κατασκεύασε πολλά σκάφηΣε αντίθεση με τη βιβλική αφήγηση, ο ψευτο-Νώε δεν κατασκεύασε ένα γιγαντιαίο σκάφος, αλλά αρκετές κιβωτούς. δεν κατασκεύασε μία ενιαία, γιγαντιαία κιβωτό, αλλά μεταξύ τεσσάρων και οκτώ μεγάλων σκαφών. Όπως έλεγε, θα υπήρχε διαχωρισμός των ανθρώπων, των οικόσιτων ζώων, της άγριας πανίδας και του φορτίου και των προμηθειών. Όλα τα σκάφη ήταν εμπνευσμένα από τη βιβλική κιβωτό, αν και παρατηρητές υποστήριζαν ότι φαίνονταν πολύ μικρά για να αντέξουν έναν παγκόσμιο κατακλυσμό, όπως αυτός που προεξοφλούσε.
Ο Έμπο υποστήριξε ότι έως και 380.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί ή είχαν εκδηλώσει πρόθεση να σωθούν μέσω των σκαφών του.
Η.. αιτιολογία για την «αναβολή» του κατακλυσμού
Ο Έμπο Ένοχ, όπως είναι το όνομα που δήλωνε πριν ασχοληθεί με τον Νώε, δεν πτοήθηκε από τη διάψευση της ψευδοπροφητείας του. Αντίθετα, είπε ότι ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές του και αποφάσισε να αναβάλει τις πλημμύρες μέχρι νεωτέρας. Επίσης, άρχισε να ζητά νέες χρηματικές εισφορές για να κατασκευάσει ακόμα περισσότερες κιβωτούς, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κι άλλων πιστών που αναζητούν τη σωτηρία.
@ebonoah
GOD HAS ANSWERED OUR PRAYERS🙏🙏#fyp #FYPP #trend #fyppppppppppppppppppppppp @mr.brownofficial2 @Sarkodie @Kofi Kinaata @codemicky♬ I will pray - Ebuka Songs
Ωστόσο, η μη επιβεβαίωση της προφητείας προκάλεσε και αντιδράσεις. Ένας άνδρας, που φέρεται να θεωρούσε ότι συνδέεται με τον ψευδο-Νώε, έβαλε φωτιά σε μία από τις κιβωτούς του.
Continuation of “Prophet” Eboh Noah Saga:— Open Source Intel (@Osint613) December 26, 2025
A man set fire to an ark he believed was linked to self styled prophet Eboh Noah.
Eboh Noah is a Ghanaian self styled prophet who claimed God revealed that the world would be destroyed by a flood on December 25, 2025. He said he was… pic.twitter.com/XF6UwPfiTZ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα