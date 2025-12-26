Ιαπωνία: 15 τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι και χλωρίνη σε εργοστάσιο
Ιαπωνία: 15 τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι και χλωρίνη σε εργοστάσιο

Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο για απόπειρα δολοφονίας

Ιαπωνία: 15 τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι και χλωρίνη σε εργοστάσιο
Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν και νοσηλεύονται σε εργοστάσιο κατασκευής λάστιχων για βαρέα οχήματα της κεντρικής Ιαπωνίας σε επίθεση με μαχαίρι, σύμφωνα με νέο απολογισμό των υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών.

Ορισμένοι από τους τραυματίες φέρουν τραύματα από μαχαίρι, ενώ οι άλλοι δέχθηκαν επίθεση με υγρό που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν χλωρίνη.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών διευκρίνισε ότι προηγήθηκε τηλεφώνημα από γειτονικό εργοστάσιο καουτσούκ με την πληροφορία ότι «πέντε ή έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν» και ότι «υγρό σε μορφή σπρέι» χρησιμοποιήθηκε επίσης κατά την επίθεση.

Knife Attack in Japan: At Least 15 Injured at Rubber Factory


Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το κανάλι NHK της δημόσιας τηλεόρασης, μετέδωσαν την σύλληψη ενός ανθρώπου που θεωρείται ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας.

Από τους 15 τραυματίες, τουλάχιστον 6 νοσηλεύονται.

Τα βίαια εγκλήματα είναι σχετικά σπάνια στην Ιαπωνία, όπου το ποσοστό των ανθρωποκτονιών είναι χαμηλό και η νομοθεσία περί όπλων από τις πλέον αυστηρές.

At Least 15 Injured in Knife Attack at Japan Rubber Factory, Police Launch Major Probe | APT

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
