Ιαπωνία: 15 τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι και χλωρίνη σε εργοστάσιο

Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν και νοσηλεύονται σεγιατης κεντρικήςσε επίθεση με μαχαίρι, σύμφωνα με νέο απολογισμό των υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών.Ορισμένοι από τους τραυματίες φέρουν τραύματα απόενώ οι άλλοι δέχθηκαν επίθεση με υγρό που σύμφωνα με πληροφορίες ήταντων υπηρεσιών διευκρίνισε ότι προηγήθηκε τηλεφώνημα από γειτονικό εργοστάσιο καουτσούκ με την πληροφορία ότι «πέντε ή έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν» και ότι «υγρό σε μορφή σπρέι» χρησιμοποιήθηκε επίσης κατά την επίθεση.Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το κανάλι NHK της δημόσιας τηλεόρασης, μετέδωσαν την σύλληψη ενός ανθρώπου που θεωρείται ύποπτος γιατους 15 τραυματίες, τουλάχιστον 6 νοσηλεύονται.Τα βίαια εγκλήματα είναι σχετικά σπάνια στην Ιαπωνία, όπου το ποσοστό των ανθρωποκτονιών είναι χαμηλό και η νομοθεσία περί όπλων από τις πλέον αυστηρές.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ