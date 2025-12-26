Ιαπωνία: 15 τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι και χλωρίνη σε εργοστάσιο
Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο για απόπειρα δολοφονίας
Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν και νοσηλεύονται σε εργοστάσιο κατασκευής λάστιχων για βαρέα οχήματα της κεντρικής Ιαπωνίας σε επίθεση με μαχαίρι, σύμφωνα με νέο απολογισμό των υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών.
Ορισμένοι από τους τραυματίες φέρουν τραύματα από μαχαίρι, ενώ οι άλλοι δέχθηκαν επίθεση με υγρό που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν χλωρίνη.
Εκπρόσωπος των υπηρεσιών διευκρίνισε ότι προηγήθηκε τηλεφώνημα από γειτονικό εργοστάσιο καουτσούκ με την πληροφορία ότι «πέντε ή έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν» και ότι «υγρό σε μορφή σπρέι» χρησιμοποιήθηκε επίσης κατά την επίθεση.
Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το κανάλι NHK της δημόσιας τηλεόρασης, μετέδωσαν την σύλληψη ενός ανθρώπου που θεωρείται ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας.
Από τους 15 τραυματίες, τουλάχιστον 6 νοσηλεύονται.
Τα βίαια εγκλήματα είναι σχετικά σπάνια στην Ιαπωνία, όπου το ποσοστό των ανθρωποκτονιών είναι χαμηλό και η νομοθεσία περί όπλων από τις πλέον αυστηρές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
