Ιταλοί κάτοικοι αρχαίου χωριού γιόρτασαν το πρώτο μωρό που γεννήθηκε εδώ και 30 χρόνια

Η μητέρα της Λάρα έβγαλε φωτογραφία του μωρού στους δρόμους της Παλιάρα

Σύμβολο ελπίδας αλλά και υπενθύμιση της δημογραφικής κρίσης

Κλείσιμο

Στις πλαγιές του όρουςτηςστις ανατολικές παρυφές της κοιλάδας της Νέρφα και σε υψόμετρο άνω των 1.000 μέτρων στέκει ένα αρχαίο αγροτικό χωριό, ηπου διοικητικά υπάγεται στον δήμοΤα πέτρινα σπίτια και οι στενοί δρόμοι, θυμίζουν ότι κάποτε το χωριό έσφυζε από ζωή. Όμως τώρα, οι κάτοικοι είναι λιγοστοί και οι γάτες είναι πολύ περισσότερες από αυτούς. Η παρουσία παιδιών είναι ανύπαρκτη. Οήταν το τελευταίο μωρό που γεννήθηκε στην Παλιάρα, το 1996. Πλέον, ο ίδιος εργάζεται ως εργάτης οικοδομών και χρειάζεται να μετακινείται για να εργαστεί.Αυτό το «ρεκόρ» του Λουίτζι, ήρθε να καταρρίψει 29 χρόνια μετά η γέννηση της Λάρα, που γεννήθηκε τη Δευτέρα 10 Μαρτίου, φέρνοντας χαρά τόσο στον 56χρονο πατέρα τηςόσο και στη 42χρονη μητέρα τηςΗ Τραμπούκο, καθηγήτρια μουσικής, γεννήθηκε κοντά στη Ρώμη. Εργάστηκε για χρόνια στην ιταλική πρωτεύουσα, πριν αποφασίσει να μετακομίσει στο χωριό που είχε γεννηθεί ο παππούς της, θέλοντας να φτιάξει οικογένεια μακριά από το χάος της πόλης. Εκεί γνώρισε τον Μπούσι, εργάτη οικοδομών από την περιοχή. Οι δυο τους αποφάσισαν να κάνουν οικογένεια.Όπως αναφέρει οη γέννηση της μικρήςτον περασμένο Μάρτιο, προκάλεσαν πανηγυρισμούς και γιορτές στο χωριό. Το βρέφος ήρθε να ανεβάσει τον πληθυσμό του χωριού, που μετρά περίπου 20 κατοίκους.Στη βάπτισή της, που έγινε στην εκκλησία απέναντι από το σπίτι της, συγκεντρώθηκε όλη η κοινότητα, μαζί και οι γάτες, ενώ η μικρή Λάρα αποτελεί πλέον τουριστική ατραξιόν. Η μητέρα της δηλώνει μάλιστα ότι είναι μόλις 9 μηνών και είναι ήδη διάσημη, καθώς υπήρξαν άνθρωποι που επισκέφθηκαν την Παλιάρα μόνο και μόνο για το μωρό.Η άφιξη τηςέφερε χαρά στο χωριό. Η μικρή συμβολίζει την ελπίδα, αλλά υπενθυμίζει επίσης και τηπου επιδεινώνεται και στηνΤο 2024, οι γεννήσεις έπεσαν σε ιστορικό χαμηλό, καθώς καταγράφηκαν 369.944, συνεχίζοντας την αρνητική πορεία 16 ετών. Ο δείκτης γονιμότητας υποχώρησε επίσης σε επίπεδα ρεκόρ, με μέσο όρο 1,18 παιδιά ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας. Δυσοίωνα είναι και τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2025.Οι λόγοι είναι πολλοί: εργασιακή ανασφάλεια, μαζική μετανάστευση των νέων, ανεπαρκής στήριξη των εργαζόμενων μητέρων και, όπως και σε άλλες χώρες, αύξηση της ανδρικής υπογονιμότητας. Παράλληλα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν συνειδητά την απόφαση να μην γίνουν γονείς. Η δήμαρχος Τζουζεπίνα Περότσι δήλωσε στον Guardian ότι η Παλιάρα ντε Μάρσι είναι μεν μικροσκοπικη, ωστόσο αντικατοπτρίζει το γενικότερο πρόβλημα μιας χώρας που γερνά και σχολείων που αδειάζουν, «Η Παλιάρα ντε Μάρσι υποφέρει από δραματική ερήμωση, η οποία επιδεινώθηκε από την απώλεια πολλών ηλικιωμένων, χωρίς καμία γενεακή ανανέωση», δήλωσε.