Βίντεο: Σκηνές αποκάλυψης στη Νότια Καλιφόρνια από τις νέες καταιγίδες
Η καταιγίδα οφείλεται σε «ατμοσφαιρικά ποτάμια», που μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες υγρασίας από τις τροπικές περιοχές
Στην ορεινή πόλη Wrightwood, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης, αφού μόλις την προηγούμενη μέρα είχαν διασώσει ανθρώπους εγκλωβισμένους σε αυτοκίνητα λόγω κατολίσθησης. Στην περιοχή σημειώθηκαν δρόμοι γεμάτοι λάσπη, πέτρες και συντρίμμια, με τους κατοίκους να αναγκάζονται να καταφύγουν σε καφετέριες και βενζινάδικα που λειτουργούσαν με γεννήτριες.
Severe flooding in Southern California shut down major highways, including I-15, leaving holiday travelers stuck for miles as floodwaters and mud overtake roads and bridges. . pic.twitter.com/LrTEHF6Pno— AccuWeather (@accuweather) December 25, 2025
Aftermath of the major debris flows in Wrightwood in Southern California’s San Gabriel Mountains after over 8 inches of rain fell in the area pic.twitter.com/upPlFXhu72— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) December 25, 2025
Wrightwood, California is in rough shape https://t.co/TaslPV3zxw pic.twitter.com/9m8aFPz5Gw— Kevin Dalton (@TheKevinDalton) December 25, 2025
Storms bearing down on waterlogged Southern California could cause more flooding and mudslides >> https://t.co/11gURQsfPV pic.twitter.com/nRdIgx4vTq— Western Mass News (@WMassNews) December 25, 2025
Η κακοκαιρία έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι βρίσκονται χωρίς ρεύμα. Οι αρχές της πολιτείας, υπό τον Κυβερνήτη Gavin Newsom, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι κομητείες και κινητοποίησαν τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και την Εθνοφρουρά για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της καταιγίδας.
Οι κάτοικοι προσπαθούν να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους και να γιορτάσουν τις γιορτές υπό αντίξοες συνθήκες. Παρά τις δυσκολίες, πολλοί παραμένουν στα σπίτια τους και περνούν τις γιορτές παίζοντας παιχνίδια και ανταλλάσσοντας δώρα, δείχνοντας θάρρος και αντοχή απέναντι στη φύση.
