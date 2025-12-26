Βίντεο: Σκηνές αποκάλυψης στη Νότια Καλιφόρνια από τις νέες καταιγίδες
ΚΟΣΜΟΣ
Καλιφόρνια Πλημμύρες Λος Άντζελες Κακοκαιρία

Η καταιγίδα οφείλεται σε «ατμοσφαιρικά ποτάμια», που μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες υγρασίας από τις τροπικές περιοχές

Η Καλιφόρνια πλήττεται από μια νέα, ισχυρή καταιγίδα ανήμερα των Χριστουγέννων, την ώρα που η πολιτεία προσπαθεί να ανακάμψει από τις καταστροφικές βροχοπτώσεις και τις κατολισθήσεις σε ορεινές περιοχές. Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, όπως εκκενώσεις κατοίκων, διακοπές ρεύματος και υψηλά κύματα κατά μήκος των ακτών.

Στην ορεινή πόλη Wrightwood, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης, αφού μόλις την προηγούμενη μέρα είχαν διασώσει ανθρώπους εγκλωβισμένους σε αυτοκίνητα λόγω κατολίσθησης. Στην περιοχή σημειώθηκαν δρόμοι γεμάτοι λάσπη, πέτρες και συντρίμμια, με τους κατοίκους να αναγκάζονται να καταφύγουν σε καφετέριες και βενζινάδικα που λειτουργούσαν με γεννήτριες.

Η καταιγίδα οφείλεται σε «ατμοσφαιρικά ποτάμια» που μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες υγρασίας από τις τροπικές περιοχές, προκαλώντας πρωτοφανείς βροχοπτώσεις. Στη διάρκεια της εβδομάδας, πολλές περιοχές της Καλιφόρνια θα δεχτούν από 10 έως 20 εκατοστά βροχής, πολύ πάνω από τον κανονικό μέσο όρο. Παράλληλα, στις ορεινές περιοχές και στη Σιέρα Νεβάδα αναμένονται έντονες χιονοπτώσεις και υψηλός κίνδυνος χιονοστιβάδων.

Η κακοκαιρία έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι βρίσκονται χωρίς ρεύμα. Οι αρχές της πολιτείας, υπό τον Κυβερνήτη Gavin Newsom, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι κομητείες και κινητοποίησαν τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και την Εθνοφρουρά για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της καταιγίδας.

Οι κάτοικοι προσπαθούν να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους και να γιορτάσουν τις γιορτές υπό αντίξοες συνθήκες. Παρά τις δυσκολίες, πολλοί παραμένουν στα σπίτια τους και περνούν τις γιορτές παίζοντας παιχνίδια και ανταλλάσσοντας δώρα, δείχνοντας θάρρος και αντοχή απέναντι στη φύση.

Η νέα αυτή καταιγίδα υπενθυμίζει ότι η Καλιφόρνια αντιμετωπίζει σοβαρά καιρικά φαινόμενα, με σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια, τις υποδομές και την καθημερινή ζωή των κατοίκων της.

