Σφοδρή χειμερινή καταιγίδα σαρώνει την Καλιφόρνια: Πλημμύρες, διασώσεις και κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι κομητείες
ΚΟΣΜΟΣ
Καλιφόρνια Λος Άντζελες Κακοκαιρία Πλημμύρες

Σφοδρή χειμερινή καταιγίδα σαρώνει την Καλιφόρνια: Πλημμύρες, διασώσεις και κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι κομητείες

Ακραία καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές και ανέμους έως 100 χλμ./ώρα απειλούν τη νότια Καλιφόρνια τα Χριστούγεννα – Εκκενώσεις σε περιοχές που είχαν πληγεί από πυρκαγιές

Σφοδρή χειμερινή καταιγίδα σαρώνει την Καλιφόρνια: Πλημμύρες, διασώσεις και κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι κομητείες
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ισχυρή χειμερινή καταιγίδα έπληξε την Τετάρτη την Καλιφόρνια, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε εκκενώσεις και κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι κομητείες, ενόψει ενός από τα πιο βροχερά Χριστούγεννα των τελευταίων ετών.

Η καταιγίδα εντάθηκε από το βράδυ της Τρίτης και κορυφώθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων, με τις αρχές να κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης διασώθηκε άνδρας που είχε παγιδευτεί σε αγωγό αποστράγγισης στα βορειοδυτικά της πόλης, κοντά σε ποταμό. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο ο άνδρας υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο.

Παράλληλα, αρκετοί δρόμοι σε ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή έκλεισαν λόγω πλημμυρών, ενώ καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.



Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και προειδοποιήσεις για «ατμοσφαιρικούς ποταμούς»

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις κομητείες Λος Άντζελες, Όραντζ, Ρίβερσαϊντ, Σαν Μπερναρντίνο, Σαν Ντιέγκο και Σάστα, προκειμένου να ενεργοποιηθούν μηχανισμοί πολιτικής προστασίας και να προωθηθούν προληπτικά πόροι και προσωπικό.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι διαδοχικοί «ατμοσφαιρικοί ποταμοί» –στενές αλλά εξαιρετικά υγρές ζώνες υδρατμών που κινούνται από τον Ειρηνικό– θα διασχίσουν την πολιτεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρών και κατολισθήσεων, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές περιόδους του έτους.

Κλείσιμο



Εκκενώσεις σε περιοχές που είχαν πληγεί από πυρκαγιές

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι περιοχές που είχαν καεί σε πρόσφατες πυρκαγιές, καθώς το έδαφος παραμένει ασταθές. Σε τμήματα των κομητειών Λος Άντζελες και Όραντζ εκδόθηκαν εντολές εκκένωσης, με τις αρχές να αναφέρουν ότι περίπου 380 σπίτια κρίθηκαν ιδιαίτερα ευάλωτα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ, κάλεσε τους κατοίκους να συμμορφωθούν με τις οδηγίες, προειδοποιώντας ότι «η απειλή είναι πραγματική και άμεση». Αντίστοιχο μήνυμα απηύθυνε και ο σερίφης της κομητείας, Ρόμπερτ Λούνα, τονίζοντας πως η αποχώρηση μπορεί να καταστεί αδύνατη μόλις ενταθεί η καταιγίδα.




Ισχυροί άνεμοι, κατολισθήσεις και φόβοι για νέα προβλήματα

Σύμφωνα με μετεωρολόγους, οι ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 95 χλμ./ώρα σε περιοχές της κομητείας Λος Άντζελες, προκαλώντας πτώσεις δέντρων και καλωδίων. Οι αρχές τοποθέτησαν ειδικά προστατευτικά εμπόδια σε περιοχές με καμένα εδάφη και διένειμαν δωρεάν σακιά άμμου στους κατοίκους.

Κάτοικοι, όπως η Κλερ Χαμάνο στο Μαλιμπού, εξέφρασαν φόβους για κατολισθήσεις, ενώ άλλοι δήλωσαν πως, παρά τις συστάσεις για εκκένωση, επέλεξαν να παραμείνουν στα σπίτια τους. «Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος περιοχής που είχε πληγεί από τη μεγάλη πυρκαγιά του Ιανουαρίου.

Ετοιμότητα αρχών και φόβοι για καθυστερήσεις στις μετακινήσεις

Οι αρχές προειδοποιούν για πολλαπλά κλεισίματα δρόμων και καθυστερήσεις σε αεροδρόμια, ενώ η Εθνοφρουρά της Καλιφόρνιας έχει τεθεί σε επιφυλακή. Η πολιτεία έχει ήδη αναπτύξει πρόσθετες δυνάμεις και εξοπλισμό σε παράκτιες και νότιες περιοχές, καθώς οι προβλέψεις δείχνουν ότι τα φαινόμενα μπορεί να συνεχιστούν, έστω και με μικρότερη ένταση, τις επόμενες ώρες.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης