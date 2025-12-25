Σφοδρή χειμερινή καταιγίδα σαρώνει την Καλιφόρνια: Πλημμύρες, διασώσεις και κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι κομητείες

Ακραία καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές και ανέμους έως 100 χλμ./ώρα απειλούν τη νότια Καλιφόρνια τα Χριστούγεννα – Εκκενώσεις σε περιοχές που είχαν πληγεί από πυρκαγιές





Η καταιγίδα εντάθηκε από το βράδυ της Τρίτης και κορυφώθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων, με τις αρχές να κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του











Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και προειδοποιήσεις για «ατμοσφαιρικούς ποταμούς» Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις κομητείες Λος Άντζελες, Όραντζ, Ρίβερσαϊντ, Σαν Μπερναρντίνο, Σαν Ντιέγκο και Σάστα, προκειμένου να ενεργοποιηθούν μηχανισμοί πολιτικής προστασίας και να προωθηθούν προληπτικά πόροι και προσωπικό.



Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι διαδοχικοί «ατμοσφαιρικοί ποταμοί» –στενές αλλά εξαιρετικά υγρές ζώνες υδρατμών που κινούνται από τον Ειρηνικό– θα διασχίσουν την πολιτεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρών και κατολισθήσεων, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές περιόδους του έτους.



Εκκενώσεις σε περιοχές που είχαν πληγεί από πυρκαγιές Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι περιοχές που είχαν καεί σε πρόσφατες πυρκαγιές, καθώς το έδαφος παραμένει ασταθές. Σε τμήματα των κομητειών Λος Άντζελες και Όραντζ εκδόθηκαν εντολές εκκένωσης, με τις αρχές να αναφέρουν ότι περίπου 380 σπίτια κρίθηκαν ιδιαίτερα ευάλωτα.



Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ, κάλεσε τους κατοίκους να συμμορφωθούν με τις οδηγίες, προειδοποιώντας ότι «η απειλή είναι πραγματική και άμεση». Αντίστοιχο μήνυμα απηύθυνε και ο σερίφης της κομητείας, Ρόμπερτ Λούνα, τονίζοντας πως η αποχώρηση μπορεί να καταστεί αδύνατη μόλις ενταθεί η καταιγίδα.



Ισχυροί άνεμοι, κατολισθήσεις και φόβοι για νέα προβλήματα Σύμφωνα με μετεωρολόγους, οι ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 95 χλμ./ώρα σε περιοχές της κομητείας Λος Άντζελες, προκαλώντας πτώσεις δέντρων και καλωδίων. Οι αρχές τοποθέτησαν ειδικά προστατευτικά εμπόδια σε περιοχές με καμένα εδάφη και διένειμαν δωρεάν σακιά άμμου στους κατοίκους.



Κάτοικοι, όπως η Κλερ Χαμάνο στο Μαλιμπού, εξέφρασαν φόβους για κατολισθήσεις, ενώ άλλοι δήλωσαν πως, παρά τις συστάσεις για εκκένωση, επέλεξαν να παραμείνουν στα σπίτια τους. «Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος περιοχής που είχε πληγεί από τη μεγάλη πυρκαγιά του Ιανουαρίου.



Ετοιμότητα αρχών και φόβοι για καθυστερήσεις στις μετακινήσεις Οι αρχές προειδοποιούν για πολλαπλά κλεισίματα δρόμων και καθυστερήσεις σε αεροδρόμια, ενώ η Εθνοφρουρά της Καλιφόρνιας έχει τεθεί σε επιφυλακή. Η πολιτεία έχει ήδη αναπτύξει πρόσθετες δυνάμεις και εξοπλισμό σε παράκτιες και νότιες περιοχές, καθώς οι προβλέψεις δείχνουν ότι τα φαινόμενα μπορεί να συνεχιστούν, έστω και με μικρότερη ένταση, τις επόμενες ώρες.