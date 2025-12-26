Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Αίγυπτος: Πενταετής φυλάκιση σε γνωστό οικονομολόγο για διασπορά ψευδών ειδήσεων
Η άσκηση διώξεων για «διασπορά ψευδών ειδήσεων» χρησιμοποιείται συχνά στην Αίγυπτο εναντίον αντιπολιτευόμενων, δημοσιογράφων, ερευνητών, ακτιβιστών, χρηστών ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης
Σε φυλάκιση πέντε χρόνων, για διασπορά ψευδών ειδήσεων καταδικάστηκε ο γνωστός Αιγύπτιος οικονομολόγος και επικριτής της εξουσίας, Άμπντελ Χάλικ Φαρούκ, μετά την εκδίκαση της έφεσής του, όπως έγινε γνωστό χθες, Πέμπτη, από τον συνήγορό του.
Ο 68χρονος Φαρούκ, διακεκριμένος αναλυτής της οικονομικής κατάστασης της Αιγύπτου, είχε συλληφθεί τον Οκτώβριο του 2024, έπειτα από τη δημοσίευση σειράς άρθρων με έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης του Καΐρου. Ένα χρόνο αργότερα, πρωτοδίκως του είχε επιβληθεί ποινή πενταετούς κάθειρξης.
Την επικύρωση της ποινής από το εφετείο γνωστοποίησε μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο δικηγόρος του, Ναμπί Ελγκανάντι.
Η άσκηση διώξεων για «διασπορά ψευδών ειδήσεων» χρησιμοποιείται συχνά στην Αίγυπτο εναντίον αντιπολιτευόμενων, δημοσιογράφων, ερευνητών, ακτιβιστών, χρηστών ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.
Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) κάλεσε στα μέσα Δεκεμβρίου τις αιγυπτιακές αρχές να ακυρώσουν την καταδίκη του οικονομολόγου σε πρώτο βαθμό, εκτιμώντας ότι «αντανακλά το επικίνδυνο επίπεδο καταστολής στην Αίγυπτο», όπου «ποινικοποιούνται η οικονομική έρευνα και ο δημόσιος κριτικός διάλογος».
Κατά αιγυπτιακές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο κ. Φαρούκ στερήθηκε το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη, υπέστη κακομεταχείριση υπό κράτηση κι επίσης στερήθηκε την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη.
Η Αίγυπτος του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι επικρίνεται συχνά από ΜΚΟ, που καταγγέλλουν την καταστολή αντιπολιτευόμενων και επικριτών της εξουσίας.
