Τραγωδία στο Τορίνο: Νεκρός 47χρονος που πνίγηκε με πανετόνε σε οικογενειακό τραπέζι
ΚΟΣΜΟΣ
Πανετόνε Τορίνο Θάνατος Πνιγμός

Τραγωδία σημειώθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας όπου ένας άνδρας 47 ετών έχασε τη ζωή του μπροστά στα μέλη της οικογένειάς του, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος την παραμονή των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με την ιταλική La Stampa, Τζιοβάνι Λόπεζ πνίγηκε αφού του στάθηκε στον λαιμό ένα κομμάτι πανετόνε. Οι συγγενείς του προσπάθησαν άμεσα να τον βοηθήσουν, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν και ειδοποίησαν τις πρώτες βοήθειες.

Οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες να επαναφέρουν τον 47χρονο, όμως, παρά τις ενέργειες ανάνηψης, κατέληξε. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε από τον ιατροδικαστή.
