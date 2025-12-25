Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Τραγωδία στο Τορίνο: Νεκρός 47χρονος που πνίγηκε με πανετόνε σε οικογενειακό τραπέζι
Τραγωδία σημειώθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας όπου ένας άνδρας 47 ετών έχασε τη ζωή του μπροστά στα μέλη της οικογένειάς του, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος την παραμονή των Χριστουγέννων.
Σύμφωνα με την ιταλική La Stampa, Τζιοβάνι Λόπεζ πνίγηκε αφού του στάθηκε στον λαιμό ένα κομμάτι πανετόνε. Οι συγγενείς του προσπάθησαν άμεσα να τον βοηθήσουν, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν και ειδοποίησαν τις πρώτες βοήθειες.
Οι διασώστες κατέβαλαν προσπάθειες να επαναφέρουν τον 47χρονο, όμως, παρά τις ενέργειες ανάνηψης, κατέληξε. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε από τον ιατροδικαστή.
