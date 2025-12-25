Οι Ουκρανοί χτύπησαν με πυραύλους Storm Shadow ρωσικές μονάδες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Βίντεο
Οι Ουκρανοί χτύπησαν με πυραύλους Storm Shadow ρωσικές μονάδες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Βίντεο

Στόχος το διυλιστήριο πετρελαίου Novoshakhtinsk στην περιοχή του Ροστόφ - Στις φλόγες και το λιμάνι του Τεμριούκ έπειτα από επίθεση με drones

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους Storm Shadow και ουκρανικής κατασκευής drones μακρού βεληνεκούς σειρά μονάδων πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας, ανακοίνωσαν ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η Ουκρανία έχει και κατά το παρελθόν χρησιμοποιήσει βρετανικής κατασκευής πυραύλους για να πλήξει ρωσικές βιομηχανικές μονάδες που συμμετέχουν στον πόλεμο της Ρωσίας.

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές αεροπορικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους cruise Storm Shadow για να πλήξουν το διυλιστήριο πετρελαίου Novoshakhtinsk στην περιοχή του Ροστόφ.

«Καταγράφηκαν πολλαπλές εκρήξεις. Ο στόχος χτυπήθηκε», αναφέρεται σε ανάρτηση του ουκρανικού γενικού επιτελείου στο Telegram και διευκρινίζεται ότι το διυλιστήριο είναι μία από τις μεγαλύτερες μονάδες προμήθειας πετρελαϊκών προϊόντων στην νότια Ρωσία και ότι προμηθεύει με ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.



Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας SBU ανακοίνωσαν ότι ουκρανικής κατασκευής drones μακρού βεληνεκούς έπληξαν πετρελαϊκές δεξαμενές στο ρωσικό λιμάνι του Τεμριούκ στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ και μία μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Ορενμπουργκ της νοτιοδυτικής Ρωσίας.

Η μονάδα του Ορενμπουργκ είναι η μεγαλύτερη του είδους της στον κόσμο και βρίσκεται σε απόσταση 1.400 από τα ουκρανικά σύνορα.

Οι ρωσικές αρχές στην περιοχή του Κρασνοντάρ ανακοίνωσαν ότι δύο δεξαμενές τυλίχθηκαν στις φλόγες στο λιμάνι του Τεμριούκ έπειτα από επίθεση με drones. Οι φλόγες κάλυψαν έκταση 2.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σύμφωνα με ανάρτηση του επιχειρησιακού αρχηγείου του Κρασνοντάρ στο Telegram.

Το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε επίσης ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν αεροπορική βάση στην ρωσική πόλη Κάικοπ, στον Βόρειο Καύκασο.

Το Κίεβο έχει αυξήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων και άλλων ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας από τον Αύγουστο επιδιώκοντας να πλήξει τα έσοδα της Μόσχας από τον πετρελαϊκό τομέα, κύρια πηγή χρηματοδότησης του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.



