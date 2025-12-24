Το βίντεο-τρολάρισμα των Ρώσων στους Ευρωπαίους: Για όλα φταίει ο Πούτιν

Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
«Αγαπητοί Ευρωπαίοι, κρατείστε την τυφλή πίστη για τον Άγιο Βασίλη» καταλήγει το βίντεο-τρολάρισμα του Russia Today
Βίντεο, με το οποίο τρολάρει τους Ευρωπαίους για το επιχείρημά τους ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με το μεταναστευτικό, το κόστος της ενέργειας και των τροφίμων οφείλονται στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τη Ρωσία, δημιούργησε το Russia Today.
Στο βίντεο πρωταγωνιστεί μια οικογένεια «κάπου στην Ευρώπη», την παραμονή των Χριστουγέννων.
«Μετανάστες βρίσκονται δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο; Όλα οφείλονται στον Πούτιν» ξεκινά το κλιπ του RT.
«Είναι πολύ αυξημένοι οι λογαριασμοί της ενέργειας;» είναι η επόμενη ερώτηση με τον πατέρα της οικογένειας να κάνει ποδήλατο για να έχει ρεύμα το σπίτι: «Όλα οφείλονται στον Πούτιν».
«Νιώθετε ότι σας εξαπατούν με τις τιμές των τροφίμων; Φταίει ο Πούτιν, γαμώτο» συνεχίζει το τρολάρισμα.
«Οι φόροι σας χρηματοδοτούν τον πόλεμο; Όλα οφείλονται σε όσα έχει πει ο Πούτιν» το επόμενο χτύπημα του ρωσικού δικτύου, το οποίο στη συνέχεια «καρφώνει» και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάνοντας σχόλιο για τη «γραφειοκρατία που κατατρέχει τους Ευρωπαίους».
Στα επόμενα πλάνα, μάλιστα, φαίνεται ένας Άγιος Βασίλης με τα χρώματα της Ουκρανίας να αρπάζει τα δώρα των παιδιών αλλά «για όλα αγάπη μου φταίει ο Πούτιν».
«Δεν έχετε κάποια ελπίδα για τα φετινά Χριστούγεννα; Για όλα φταίει η απειλή του Πούτιν» συνεχίζει το βίντεο στο οποίο εμφανίζονται και δυτικοί δημοσιογράφοι όπως ο Άντερσον του CNN και ο Πιρς Μόργκαν να λένε «για όλα φταίει ο Πούτιν».
«Αγαπητοί Ευρωπαίοι, κρατείστε την τυφλή πίστη για τον Άγιο Βασίλη» καταλήγει το βίντεο-τρολάρισμα του Russia Today
Δείτε το βίντεο του Russia Today
Russia trolls hard— Lord Bebo (@MyLordBebo) December 23, 2025
“It’s all Putin’s fault”
pic.twitter.com/RbJY0ra1KM
