H Υπηρεσία Μετανάστευσης των ΗΠΑ κάνει τον Άη Βασίλη... πράκτορά της σε βίντεο και προσφέρει 3.000 για αυτοαπέλαση
Η ICE καλεί τους παράνομους μετανάστες να αποφύγουν να μπουν στη «λίστα με τα άτακτα παιδιά» του Άγιου Βασίλη και να αποχωρήσουν μόνοι τους από τη χώρα
Ένα νέο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), με πρωταγωνιστή τον Άη Βασίλη σε ρόλο πράκτορά της, καλεί τους παράνομους μετανάστες να προχωρήσουν σε «αυτοαπέλαση», ώστε να εξασφαλίσουν 3.000 δολάρια και να αποφύγουν τη διαβόητη «λίστα των κακών παιδιών».
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η ICE παροτρύνει όσους βρίσκονται παράνομα στη χώρα να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή CBP Home, προσφέροντας οικονομικό κίνητρο. «Αποφύγετε τις πτήσεις της ICE και μείνετε εκτός της λίστας των άτακτων παιδιών του Άγιου Βασίλη. Αυτοαπελαθείτε σήμερα με την εφαρμογή CBP Home, κερδίστε 3.000 δολάρια και περάστε τα Χριστούγεννα στο σπίτι με τα αγαπημένα σας πρόσωπα», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με την ανακοίνωση να διευκρινίζει ότι το εορταστικό κίνητρο ισχύει έως το τέλος του 2025.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), οι παράνομοι μετανάστες που θα εγγραφούν στο πρόγραμμα αυτοαπέλασης μέσω της εφαρμογής έως το τέλος του έτους θα λάβουν το ποσό των 3.000 δολαρίων, καθώς και δωρεάν αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στην πατρίδα τους. Παράλληλα, η χρήση της εφαρμογής προβλέπει διαγραφή τυχόν διοικητικών προστίμων ή χρηματικών ποινών που σχετίζονται με τη μη έγκαιρη αναχώρησή τους από τη χώρα.
«Η αυτοαπέλαση μέσω της εφαρμογής CBP Home είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένας παράτυπος μετανάστης στον εαυτό του και στην οικογένειά του αυτή την εορταστική περίοδο», σημειώνεται στην ανακοίνωση. Τονίζεται, ωστόσο, ότι όσοι δεν αξιοποιήσουν την προσφορά θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη σύλληψη, την απέλασή τους και τη μόνιμη απαγόρευση επανεισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων κατά της παράνομης μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ. Όπως δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, από τον Ιανουάριο του 2025 περίπου 1,9 εκατομμύρια παράτυποι μετανάστες έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς από τη χώρα, ενώ δεκάδες χιλιάδες έχουν χρησιμοποιήσει ήδη το πρόγραμμα CBP Home. Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, όπως επισήμανε η ίδια, το κίνητρο αυτοαπέλασης τριπλασιάζεται προσωρινά, με τους Αμερικανούς φορολογούμενους να χρηματοδοτούν το μπόνους των 3.000 δολαρίων για όσους επιλέξουν την εθελοντική αποχώρηση πριν από το τέλος του έτους.
AVOID ICE AIR AND SANTA’S NAUGHTY LIST!— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 22, 2025
Self-deport today with the CBP Home app, earn $3,000 and spend Christmas at home with loved ones.
Holiday incentive is valid through the end of 2025. pic.twitter.com/v80QAaKquD
