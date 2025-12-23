Νέα αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
Κίεβο Πόλεμος στην Ουκρανία

Νέα αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

Στα καταφύγια οι κάτοικοι του Κιέβου - H αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για την αντιμετώπιση της επίθεσης

Νέα αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορική επιδρομή εναντίον του Κιέβου, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων στην ουκρανική πρωτεύουσα και στην ομώνυμη περιφέρειά της, ο Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram, προσθέτοντας πως η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για την αντιμετώπισή της.

«Παρακαλούμε μείνετε σε καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!», τόνισε ο κ. Τκατσένκο απευθυνόμενος στους πολίτες.

