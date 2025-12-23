Τουλάχιστον 6 νεκροί σε συντριβή αεροσκάφους του μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού, ανάμεσά τους και παιδί
Νεκροί  είναι τα τέσσερα μέλη του πληρώματος, ένας ασθενής και ένας γιατρός - Δύο ανασύρθηκαν ζωντανοί - Το αεροπλάνο μετέφερε ασθενείς με εγκαύματα στον κόλπο του Γκάλβεστον στο Τέξας

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί δύο ετών, έχασαν τη ζωή τους όταν αεροσκάφος του μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο μετέφερε ιατρικούς ασθενείς, συνετρίβη το απόγευμα της Δευτέρας στα νερά του κόλπου του Γκάλβεστον, στο Τέξας, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές.

Το Μεξικανικό Προξενείο στο Χιούστον δήλωσε στο FOX 26 ότι έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους: και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος, ένας ασθενής και ένας γιατρός.  Ένα από αυτά τα άτομα λέγεται ότι αγνοείται και θεωρείται νεκρό.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας σύντροφος του ασθενούς και μια νοσοκόμα επέζησαν από τη συντριβή.  Οι αρχές έχουν ανασύρει 5 πτώματα καθώς οι προσπάθειες έρευνας συνεχίζονται σε πυκνή ομίχλη.




Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Γκάλβεστον, Τζίμι Φούλεν, το αεροσκάφος μετέφερε ασθενείς με σοβαρά εγκαύματα. Οι τοπικές Αρχές ανέφεραν ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα: τέσσερα μέλη του πληρώματος του μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού και τέσσερις πολίτες, γεγονός που επιβεβαίωσε και το μεξικανικό ναυτικό σε επίσημη ανακοίνωσή του.

Μεταξύ των επιβατών βρισκόταν τουλάχιστον ένας ανήλικος ασθενής με εγκαύματα, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι του γραφείου του σερίφη σε τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αν και ο σερίφης έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς, η Ακτοφυλακή δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει επίσημα τέταρτο θάνατο μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν δύτες, μονάδα διερεύνησης εγκλήματος, drones και περιπολικά σκάφη, ενώ το πρώτο σήμα για τη συντριβή ελήφθη στις 3:17 μ.μ. τοπική ώρα. Στην έρευνα συμμετέχουν επίσης αξιωματούχοι του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA) και του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του αεροσκάφους παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για τον αγνοούμενο επιβάτη όσο και για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
