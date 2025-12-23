Μαδούρο σε Τραμπ: Θα τα πήγαινε καλύτερα αν επικεντρωνόταν στις υποθέσεις της δικής του χώρας

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εκτίμησε χθες Δευτέρα το βράδυ ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ «θα τα πήγαινε καλύτερα» αν επικεντρωνόταν περισσότερο στις υποθέσεις των ΗΠΑ αντί στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, εν μέσω ολοένα εντεινόμενης πίεσης της Ουάσιγκτον, που έχει αναπτύξει αρμάδα στην Καραϊβική, βομβάρδισε δεκάδες ταχύπλοα που υποπτευόταν πως διακινούσαν ναρκωτικά και προχώρησε στην κατάσχεση δυο δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο.«Ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα στη χώρα του και στον κόσμο. Θα τα πήγαινε καλύτερα αν επικεντρωνόταν σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα στη χώρα του και θα τα πήγαινε καλύτερα στον κόσμο αν επικεντρωνόταν στις υποθέσεις της χώρας του», σχολίασε ο Μαδούρο σε ομιλία του που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση.Νωρίτερα ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους, δεν έκρυψε ότι η εντεινόμενη αμερικανική πίεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Ερωτηθείς αν στόχος της Ουάσινγκτον είναι η απομάκρυνση του Μαδούρο από την προεδρία, απάντησε ότι «πιθανότατα θα μπορούσε να συμβεί», προσθέτοντας ότι «αυτό εξαρτάται από τον ίδιο». «Νομίζω ότι θα ήταν έξυπνο να το κάνει. Αν θέλει να το παίξει σκληρός, θα είναι η τελευταία φορά που θα μπορέσει να το κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Μαδούρο, τον οποίο χαρακτήρισε «καθόλου φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών» και «πολύ κακό άνθρωπο», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του εμπλέκεται στη διακίνηση κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ. «Πρέπει να προσέχει πολύ», είπε, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα.