Μαθητής πυροβόλησε διευθυντή σχολείου στην Τουρκία, δείτε βίντεο
Ο διευθυντής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αρχές έχουν συλλάβει τον ανήλικο και τον πατέρα του
Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε σχολείο στην Τουρκία, όταν ένας ανήλικος μαθητής άνοιξε πυρ κατά του διευθυντή του, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Ο διευθυντής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ το περιστατικό προκάλεσε πανικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, όλα ξεκίνησαν μετά από παρατήρηση που είχε κάνει ο διευθυντής στον μαθητή την προηγούμενη εβδομάδα, όταν εκείνος πήγε στο σχολείο με ηλεκτρικό ποδήλατο.
Ο διευθυντής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μερσίνης.
Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη, ενώ υπό κράτηση βρίσκεται και ο πατέρας του.
A 12-year-old student opened fire on a school principal in Turkey
In the city of Mersin, a middle school student shot a 39-year-old man with a rifle прямо in the schoolyard. The victim sustained severe injuries and is in critical condition.
