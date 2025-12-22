Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Στη Δαμασκό οι Φιντάν και Καλίν: Στο τραπέζι οι σχέσεις Τουρκίας - Συρίας ένα χρόνο μετά την πτώση Άσαντ
Συζήτηση έγινε για την ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων της Συρίας στον συριακό στρατό, θέμα που απασχολεί σε μεγάλο βαθμό την Άγκυρα
Στη Δαμασκό μετέβησαν σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, προκειμένου να αξιολογήσουν τη συνολική πορεία των σχέσεων Τουρκίας–Συρίας κατά τον τελευταίο χρόνο, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει θέσει η Άγκυρα για την ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων της Συρίας - SDG/YPG στον συριακό στρατό.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η τουρκική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη εργασίας στη συριακή πρωτεύουσα, όπου είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Σαρά και ανώτερους Σύρους αξιωματούχους. Σύμφωνα με την ενημέρωση, στο πλαίσιο των επαφών, εξετάστηκε αναλυτικά η πολιτική, οικονομική και κυρίως η διάσταση ασφάλειας των διμερών σχέσεων κατά το τελευταίο έτος, μετά τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία εφαρμογής του Μνημονίου της 10ης Μαρτίου, το οποίο θεωρείται κομβικής σημασίας για τις εθνικές προτεραιότητες ασφαλείας της Τουρκίας. Παράλληλα, στις συνομιλίες τέθηκε το ζήτημα των αυξανόμενων κινδύνων στη νότια Συρία, υπό το βάρος των ισραηλινών επιθέσεων, καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις της αστάθειας τόσο για τη Συρία όσο και για την Τουρκία.
Στο τραπέζι βρέθηκε επίσης η ενίσχυση της συνεργασίας στον αγώνα κατά του ISIS, με φόντο τη συζήτηση για πιθανή συμμετοχή της Συρίας στον Διεθνή Συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση ασφαλείας στο πεδίο και για τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να αποτραπεί η ανασύνταξη της οργάνωσης, εκμεταλλευόμενη τυχόν κενά και εύθραυστες ισορροπίες.
Πέραν των θεμάτων ασφάλειας, οι συνομιλίες περιέλαβαν και ζητήματα ανασυγκρότησης της Συρίας, με έμφαση στην αξιολόγηση διμερών έργων ανοικοδόμησης και στη στήριξη των προσπαθειών της συριακής κυβέρνησης για ενίσχυση της διοικητικής και θεσμικής της ικανότητας.
Μετά τις επαφές του, ο Χακάν Φιντάν παραχώρησε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σύρο ομόλογό του, δηλώνοντας ότι η Τουρκία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σταθερότητα της Συρίας και είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και συνεργασία. Τόνισε ότι η Άγκυρα επιθυμεί την επίτευξη αποτελέσματος στις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, υπογραμμίζοντας πως η σταθερότητα της Συρίας αποτελεί βασικό παράγοντα για τη συνολική ασφάλεια της περιοχής. Όπως ανέφερε, η ενσωμάτωση των SDG στη συριακή κρατική δομή είναι καθοριστικής σημασίας και θα πρέπει να εξελιχθεί με τρόπο που να εξυπηρετεί το συμφέρον όλων των πλευρών.
Scenes from Foreign Minister Hakan Fidan's meeting with Syrian President Ahmed al-Sharaa in Damascus pic.twitter.com/Lkpg8xnLfT— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) December 22, 2025
