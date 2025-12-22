Στο στόχαστρο έρευνας ο Γουίτκοφ για πιθανή παραβίαση κανόνων δεοντολογίας σε συμφωνίες με τα ΗΑΕ
Το γραφείο του επιθεωρητή ενημέρωσε ότι αξιολογεί το αίτημά τους για τη διενέργεια έρευνας σχετικά με τον ρόλο δύο στενών συνεργατών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Ο ανεξάρτητος επιθεωρητής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει αίτημα δύο Δημοκρατικών γερουσιαστών για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παραβίασης κανόνων δεοντολογίας από αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, σε σχέση με συμφωνίες που αφορούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Σύμφωνα με αλληλογραφία που δημοσιοποιήθηκε και επικαλείται η ιστοσελίδα Semafor, το γραφείο του επιθεωρητή ενημέρωσε τις γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Ελίσα Σλότκιν ότι αξιολογεί το αίτημά τους για τη διενέργεια έρευνας σχετικά με τον ρόλο δύο στενών συνεργατών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, των Στιβ Γουίτκοφ και Ντέιβιντ Σακς, σε απόφαση που επέτρεψε την εξαγωγή προηγμένων αμερικανικής κατασκευής μικροτσίπ προς τα ΗΑΕ.

Οι δύο γερουσιαστές ζήτησαν τον έλεγχο μετά από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι οι Γουίτκοφ και Σακς έχουν οικονομικούς δεσμούς με τα ΗΑΕ στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, γεγονός που, κατά την άποψή τους, εγείρει ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων.

«Το Κογκρέσο δικαιούται μια πλήρη έρευνα», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Γουόρεν, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία είναι απαραίτητα, καθώς οι νομοθέτες εξετάζουν τη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας για τη νομοθεσία γύρω από τα κρυπτονομίσματα. Από την πλευρά της, η Έλισα Σλότκιν ζήτησε να δοθούν στη δημοσιότητα τυχόν πορίσματα της πιθανής έρευνας.

«Το κοινό δικαιούται να γνωρίζει τα κίνητρα ανώτερων αξιωματούχων που λαμβάνουν διεθνείς αποφάσεις στο όνομά του. Η εθνική μας ασφάλεια δεν πρέπει ποτέ να τίθεται προς πώληση», ανέφερε.

Εκπρόσωπος του γραφείου του επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να σχολιάσει «ερευνητικά ζητήματα». Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι οι εμπλεκόμενοι αξιωματούχοι τήρησαν τους κανόνες δεοντολογίας, χωρίς ωστόσο να απαντήσει σε σχετικό αίτημα για περαιτέρω σχόλιο.
