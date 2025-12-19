Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Λύθηκε μυστήριο δεκαετιών: Το Hubble κατέγραψε συντρίμμια από διαστημικές συγκρούσεις
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι διαστημικοί βράχοι που συγκρούστηκαν είχαν πλάτος τουλάχιστον 60 χιλιομέτρων
Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA κατάφερε να παρατηρήσει τις σπάνιες συνέπειες δύο κοσμικών συγκρούσεων και βοήθησε τους επιστήμονες να λύσουν ένα μυστήριο δεκαετιών.
Πριν από πολλά χρόνια, οι επιστήμονες παρατήρησαν ένα πυκνό, φωτεινό σημείο κοντά σε ένα νεαρό αστέρι που ονομάζεται Φομαλώ. Σκέφτηκαν ότι θα μπορούσε να είναι ένας πλανήτης και συνέχισαν την παρακολούθηση.
Αλλά το 2023, οι φωτογραφίες του Hubble αποκάλυψαν κάτι παράξενο. Το φωτεινό σημείο είχε εξαφανιστεί -και είχε εμφανιστεί ένα νέο- κάτι που σήμαινε πως δεν επρόκειτο για πλανήτη. Σύμφωνα με την New York Post, οι επιστήμονες είχαν πέσει πάνω στα συντρίμμια από δύο κοσμικές συγκρούσεις. Τεράστιοι διαστημικοί βράχοι συγκρούστηκαν δημιουργώντας σύννεφα σκόνης που ήταν αρκετά πυκνά ώστε να μοιάζουν με πλανήτες. Όμως με την πάροδο του χρόνου, τα συντρίμμια διασκορπίστηκαν και τελικά εξαφανίστηκαν.
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι διαστημικοί βράχοι που συγκρούστηκαν είχαν πλάτος τουλάχιστον 60 χιλιομέτρων. Είναι σπάνιο να καταγραφούν τέτοιες συγκρούσεις με κάμερα.
Είναι «απροσδόκητο» ότι αυτή η περιοχή «έχει παρουσιάσει δύο μοναδικές, μαζικές συγκρούσεις μέσα σε 20 χρόνια», δήλωσε ο Joshua Lovell από το Κέντρο Αστροφυσικής Χάρβαρντ-Σμιθσόνιαν. Δεν είχε καμία συμμετοχή στη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στο περιοδικό Science.
Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science μπορεί είτε να αποδεικνύει πως οι παρατηρητές ήταν ιδιαίτερα τυχεροί, είτε ότι τέτοιου είδους συγκρούσεις δεν είναι τόσο σπάνιες όσο πίστευε η επιστημονική κοινότητα.
Οι συγκρούσεις μεγάλων διαστημικών βράχων είναι ουσιαστικής σημασίας για τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται πλανήτες όπως ο δικός μας καθώς επίσης και για τη σύστασή τους. Η μελέτη τους είναι «σαν να τραβάμε μια φωτογραφία του ηλιακού μας συστήματος όταν ήταν ακόμα στα πρώτα του βήματα», δήλωσε η αστροφυσικός Μέρεντιθ ΜακΓκρέγκορτου Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη.
Οι ερευνητές σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν το νέο νέφος σκόνης τα επόμενα χρόνια για να δουν πώς αλλάζει και τελικά διαλύεται.
Το άστρο κοντά στο σημείο της σύγκρουσης βρίσκεται στη γειτονιά μας στο σύμπαν, μόλις 25 έτη φωτός από τη Γη. Παρακολουθώντας το, οι επιστήμονες «συλλαμβάνουν αυτές τις βίαιες εκρήξεις σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε ο συγγραφέας της μελέτης Πολ Κάλας από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Μπέρκλεϊ.
