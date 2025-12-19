«Έπεσε» για χιλιάδες χρήστες το YouTube - Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα λίγο αργότερα
ΚΟΣΜΟΣ
YouTube

«Έπεσε» για χιλιάδες χρήστες το YouTube - Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα λίγο αργότερα

Δεκάδες χιλιάδες χρήστες δεν μπορούσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα

«Έπεσε» για χιλιάδες χρήστες το YouTube - Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα λίγο αργότερα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Προβλήματα σύνδεσης στο YouTube αντιμετώπισαν δεκάδες χιλιάδες χρήστες ανά τον κόσμο το μεσημέρι της Παρασκευής (19/12). Πριν από λίγο το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και η πλατφόρμα βρίσκεται και πάλι κανονικά σε λειτουργία.

Σύμφωνα με το downdetector, μετά τις 14:30 υπήρξαν περισσότερες από 10.000 αναφορές για προβλήματα σύνδεσης στο YouTube. Πολλοί χρήστες που προσπαθούσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα είδαν στις οθόνες τους αυτό το μήνυμα:

Λίγο πριν τις 16:00 το YouTube επανήλθε σε μεγάλο βαθμό μετά από διακοπή λειτουργίας για χιλιάδες χρήστες.


Υπενθυμίζεται ότι ο πραγματικός αριθμός των χρηστών που επηρεάστηκαν μπορεί να διαφέρει από αυτόν που εμφανίζεται στο Downdetector, επειδή αυτές οι αναφορές υποβάλλονται από τους χρήστες.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης