Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
«Έπεσε» για χιλιάδες χρήστες το YouTube - Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα λίγο αργότερα
«Έπεσε» για χιλιάδες χρήστες το YouTube - Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα λίγο αργότερα
Δεκάδες χιλιάδες χρήστες δεν μπορούσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα
Προβλήματα σύνδεσης στο YouTube αντιμετώπισαν δεκάδες χιλιάδες χρήστες ανά τον κόσμο το μεσημέρι της Παρασκευής (19/12). Πριν από λίγο το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και η πλατφόρμα βρίσκεται και πάλι κανονικά σε λειτουργία.
Υπενθυμίζεται ότι ο πραγματικός αριθμός των χρηστών που επηρεάστηκαν μπορεί να διαφέρει από αυτόν που εμφανίζεται στο Downdetector, επειδή αυτές οι αναφορές υποβάλλονται από τους χρήστες.
Σύμφωνα με το downdetector, μετά τις 14:30 υπήρξαν περισσότερες από 10.000 αναφορές για προβλήματα σύνδεσης στο YouTube. Πολλοί χρήστες που προσπαθούσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα είδαν στις οθόνες τους αυτό το μήνυμα:
User reports indicate problems with YouTube since 7:16 AM EST.— Downdetector (@downdetector) December 19, 2025
How is it affecting you? #YoutubeDownhttps://t.co/XrCFHBn78f
Λίγο πριν τις 16:00 το YouTube επανήλθε σε μεγάλο βαθμό μετά από διακοπή λειτουργίας για χιλιάδες χρήστες.
Ummmmm…— ScorbunnyDream (@scorbunnydream) December 19, 2025
Is it just me or is YouTube down???
I got this Error 502 popup
WHAT THE ACTUAL FUCK IS GOING ON??? pic.twitter.com/nvlChEv08h
Υπενθυμίζεται ότι ο πραγματικός αριθμός των χρηστών που επηρεάστηκαν μπορεί να διαφέρει από αυτόν που εμφανίζεται στο Downdetector, επειδή αυτές οι αναφορές υποβάλλονται από τους χρήστες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα