Μετατίθεται για τον Ιανουάριο η υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ και Mercosur
Ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το Σάββατο - Παρέμβαση της Μελόνι στον Λούλα ντα Σίλβα για μετάθεση της ημερομηνίας
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης ότι η εμπορική συμφωνία με τη Mercosur, δεν θα υπογραφεί αυτό το Σάββατο όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά.
Αντίθετα, η υπογραφή αναβάλλεται για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν δύο διπλωμάτες της ΕΕ στο Politico.
Η Mercosur περιλαμβάνει τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη.
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε ότι συμφώνησε με το αίτημα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι να αναβληθεί η υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας, ώστε να μπορέσει να διαβεβαιώσει τους αγρότες της χώρας ότι δεν θα υποστούν ζημιά από τα φθηνά πουλερικά και το βόειο κρέας, ανέφερε η Φον ντερ Λάιεν στους ηγέτες.
Η ανατροπή της τελευταίας στιγμής από την Ιταλίδα πολιτικό, πρακτικά ακύρωσε τον στόχο της υπογραφής της συμφωνίας αυτή την εβδομάδα με τις χώρες του Mercosur.
Χρειάστηκαν σχεδόν 25 χρόνια συζητήσεων για να κλείσει η συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών και των νοτιοαμερικανικών χώρων.
Πέρα από την Ιταλία, ζωηρές διαφωνίες είχε εκφράσει και η Γαλλία, όπως επίσης η Πολωνία και η Ουγγαρία. Οι Γάλλοι αγρότες είχαν κατέβει σε διαμαρτυρία για την επικείμενη υπογραφή της συνθήκης, πέρα από άλλα αιτήματα που αφορούν την πολιτική της γαλλικής κυβέρνησης.
