Πέθανε ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Πίτερ Αρνέτ: Από το Βιετνάμ του '75, στο Ιράκ του 1991 και τις συνεντεύξεις με Σαντάμ και Μπιν Λάντεν

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο του προστάτη - Ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος που μετέδωσε την έναρξη του πολέμου στο Ιράκ το 1991