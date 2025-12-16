Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, πτήση ευρωπαϊκού αεροσκάφους προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης
Αεροσκάφος της Aegean προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο - Το δρομολόγιο Βαγδάτη-Αθήνα-Βαγδάτη θα εκτελείται με δύο πτήσεις την εβδομάδα, με δυνατότητα προσθήκης περισσότερων ανάλογα με τη ζήτηση
Αεροσκάφος της Aegean Airlines από την Αθήνα προσγειώθηκε σήμερα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης - στην πρώτη απευθείας πτήση που εκτελεί έπειτα από 35 χρόνια ευρωπαϊκός αερομεταφορέας προς την ιρακινή πρωτεύουσα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Μεταφορών του Ιράκ.
Αυτό είναι «ένα κρίσιμης σημασίας βήμα, που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης ανάκαμψης για τον ιρακινό αεροπορικό τομέα» και την επιστροφή του «στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του υπουργείου.
Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες δεν είχαν πραγματοποιήσει απευθείας πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης για λόγους ασφαλείας από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν ο Σαντάμ Χουσεΐν, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράκ από το 1979 έως το 2003, εισέβαλε στο γειτονικό Κουβέιτ. Το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν ανατράπηκε από την εισβολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003.
Ωστόσο, έπειτα από δεκαετίες εμφυλίου πολέμου, φυλετικών συγκρούσεων και τζιχαντιστικών επιθέσεων, το Ιράκ έχει αρχίσει να ανακτά μια κάποια σταθερότητα και οι αρχές εργάζονται για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων για την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας.
Το δρομολόγιο Βαγδάτη-Αθήνα-Βαγδάτη θα εκτελείται με δύο πτήσεις την εβδομάδα, με δυνατότητα προσθήκης περισσότερων ανάλογα με τη ζήτηση, ανέφερε το υπουργείο.
Νωρίτερα φέτος, η Aegean Airlines ξεκίνησε πτήσεις προς το Ερμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, η οποία παρουσιάζεται ως μια όαση σχετικής σταθερότητας στη χώρα.
