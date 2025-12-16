Η Τζόρτζια Μελόνι σάστισε όταν αντιλήφθηκε τη διαφορά ύψους με τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης, δείτε βίντεο
Τζόρτζια Μελόνι Ιταλία Μοζαμβίκη

Η Τζόρτζια Μελόνι σάστισε όταν αντιλήφθηκε τη διαφορά ύψους με τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης, δείτε βίντεο

Ο Ντάνιελ Τσάπο αντικρίζει τον κόσμο από τα 2 μέτρα και η Μελόνι από τα 1,63μ.

Η Τζόρτζια Μελόνι σάστισε όταν αντιλήφθηκε τη διαφορά ύψους με τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης, δείτε βίντεο
Οι συναντήσεις ανάμεσα στους ηγέτες δύο χωρών είναι σχεδόν πάντα καλά προετοιμασμένες και «χορογραφημένες» προκειμένου να μην υπάρξουν απρόοπτα, άβολες στιγμές ή λέξεις που μπορεί να προκαλέσουν σχόλια.

Ωστόσο κάποιες φορές η πραγματικότητα μπορεί να αποτελέσει ανυπέρβλητο παράγοντα ακόμα και για τους πιο καλά προετοιμασμένους και έμπειρους.

Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι συνέβη στην πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι όταν βρέθηκε στο κόκκινο χαλί του παλάτσο Κίτζι πριν από μερικά 24ωρα για να υποδεχθεί τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης, Ντανιέλ Τσάπο.

Ο λόγος; Η εμφανή και πολύ μεγάλη διαφορά ύψους ανάμεσα στους δύο πολιτικούς καθώς ο Τσάπο έχει ύψος 2 μέτρα και η Μελόνι 1,63μ.

Το βλέμμα της κυρίας Μελόνι στη θέα του μεγαλόσωμου επίσημου προσκεκλημένου της στο βίντεο που ακολουθεί τα λέει όλα:



Για την ιστορία στη συνάντηση Μελόνι-Τσάπο που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 50η επέτειο της ανεξαρτησίας της Μοζαμβίκης και της καθιέρωσης διπλωματικών σχέσεων με την Ιταλία  επιβεβαιώθηκε η διμερής εταιρεική σχέση και η κοινή δέσμευση για υλοποίηση πολυάριθμων κοινών πρωτοβουλιών σε διάφορους τομείς: από την πρόσβαση στην ενέργεια έως τη βιώσιμη γεωργία, από την επαγγελματική κατάρτιση έως τη στήριξη της ψηφιοποίησης και την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας.
