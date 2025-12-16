Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Η Τζόρτζια Μελόνι σάστισε όταν αντιλήφθηκε τη διαφορά ύψους με τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης, δείτε βίντεο
Η Τζόρτζια Μελόνι σάστισε όταν αντιλήφθηκε τη διαφορά ύψους με τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης, δείτε βίντεο
Ο Ντάνιελ Τσάπο αντικρίζει τον κόσμο από τα 2 μέτρα και η Μελόνι από τα 1,63μ.
Οι συναντήσεις ανάμεσα στους ηγέτες δύο χωρών είναι σχεδόν πάντα καλά προετοιμασμένες και «χορογραφημένες» προκειμένου να μην υπάρξουν απρόοπτα, άβολες στιγμές ή λέξεις που μπορεί να προκαλέσουν σχόλια.
Ωστόσο κάποιες φορές η πραγματικότητα μπορεί να αποτελέσει ανυπέρβλητο παράγοντα ακόμα και για τους πιο καλά προετοιμασμένους και έμπειρους.
Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι συνέβη στην πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι όταν βρέθηκε στο κόκκινο χαλί του παλάτσο Κίτζι πριν από μερικά 24ωρα για να υποδεχθεί τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης, Ντανιέλ Τσάπο.
Ο λόγος; Η εμφανή και πολύ μεγάλη διαφορά ύψους ανάμεσα στους δύο πολιτικούς καθώς ο Τσάπο έχει ύψος 2 μέτρα και η Μελόνι 1,63μ.
Το βλέμμα της κυρίας Μελόνι στη θέα του μεγαλόσωμου επίσημου προσκεκλημένου της στο βίντεο που ακολουθεί τα λέει όλα:
Για την ιστορία στη συνάντηση Μελόνι-Τσάπο που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 50η επέτειο της ανεξαρτησίας της Μοζαμβίκης και της καθιέρωσης διπλωματικών σχέσεων με την Ιταλία επιβεβαιώθηκε η διμερής εταιρεική σχέση και η κοινή δέσμευση για υλοποίηση πολυάριθμων κοινών πρωτοβουλιών σε διάφορους τομείς: από την πρόσβαση στην ενέργεια έως τη βιώσιμη γεωργία, από την επαγγελματική κατάρτιση έως τη στήριξη της ψηφιοποίησης και την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας.
Ωστόσο κάποιες φορές η πραγματικότητα μπορεί να αποτελέσει ανυπέρβλητο παράγοντα ακόμα και για τους πιο καλά προετοιμασμένους και έμπειρους.
Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι συνέβη στην πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι όταν βρέθηκε στο κόκκινο χαλί του παλάτσο Κίτζι πριν από μερικά 24ωρα για να υποδεχθεί τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης, Ντανιέλ Τσάπο.
Ο λόγος; Η εμφανή και πολύ μεγάλη διαφορά ύψους ανάμεσα στους δύο πολιτικούς καθώς ο Τσάπο έχει ύψος 2 μέτρα και η Μελόνι 1,63μ.
Το βλέμμα της κυρίας Μελόνι στη θέα του μεγαλόσωμου επίσημου προσκεκλημένου της στο βίντεο που ακολουθεί τα λέει όλα:
Ho ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 11, 2025
In particolare il colloquio, nel ricordare il cinquantesimo anniversario dell’indipendenza mozambicana e dello stabilimento delle relazioni diplomatiche, ha confermato la… pic.twitter.com/hI8kH3pFfO
Για την ιστορία στη συνάντηση Μελόνι-Τσάπο που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 50η επέτειο της ανεξαρτησίας της Μοζαμβίκης και της καθιέρωσης διπλωματικών σχέσεων με την Ιταλία επιβεβαιώθηκε η διμερής εταιρεική σχέση και η κοινή δέσμευση για υλοποίηση πολυάριθμων κοινών πρωτοβουλιών σε διάφορους τομείς: από την πρόσβαση στην ενέργεια έως τη βιώσιμη γεωργία, από την επαγγελματική κατάρτιση έως τη στήριξη της ψηφιοποίησης και την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα