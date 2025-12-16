«Κλειδώστε τις πόρτες»: Πανικός σε μπαρ δίπλα στην παραλία την ώρα της επίθεσης στο Σίδνεϊ, δείτε βίντεο
Kαλούν όσους βρίσκονται κοντά στα παράθυρα να απομακρυνθούν από αυτά, ενώ διακρίνονται αρκετοί να ξαπλώνουν στο πάτωμα
Ακόμα ένα βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Bondi στο Σίδνεϊ, βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι από το επίκεντρο του επεισοδίου, αλλά από ένα μπαρ κοντά στο σημείο όπου νεαροί Αυστραλοί διασκέδαζαν.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, οι θαμώνες του μπαρ παρατηρούν από τα παράθυρα του καταστήματος που κοιτούν προς την παραλία ότι πλήθος κόσμου τρέχει πανικόβλητο για να σώσει τη ζωή του.
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για επίθεση με πυροβολισμούς, ενημερώνουν ότι πρέπει να κλείσει η μουσική και πολλοί προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί.
Μάλιστα ακούγονται άτομα να ζητούν από υπεύθυνους του καταστήματος να κλειδώσουν τις πόρτες. Εκείνη τη στιγμή οι πιο ψύχραιμοι καλούν όσους βρίσκονται κοντά στα παράθυρα να απομακρυνθούν από αυτά, ενώ διακρίνονται αρκετοί να ξαπλώνουν στο πάτωμα του καταστήματος για να είναι περισσότεροι ασφαλείς.
Young Australians at a party suddenly realizing that a terrorist attack is taking place outside— Visegrád 24 (@visegrad24) December 16, 2025
🇦🇺 pic.twitter.com/pw6t6KvfJi
