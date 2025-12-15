Ο Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ: Είχε εμμονή μαζί μου, οδήγησε ανθρώπους στην τρέλα
Ο Τραμπ επιτίθεται στον δολοφονημένο σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ: Είχε εμμονή μαζί μου, οδήγησε ανθρώπους στην τρέλα
Είθε ο Ρομπ και η Μισέλ να αναπαυθούν εν ειρήνη, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος
Σφοδρή επίθεση στον Ρομπ Ράινερ εξαπέλυσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες αφότου βρέθηκαν νεκροί χθες, Κυριακή, μέσα στην κατοικία τους στη νότια Καλιφόρνια και η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες θανάτου τους κάνοντας λόγο για ανθρωποκτονία.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Ράινερ «βασανισμένο», αποδίδοντας τον θάνατό του «στην οργή που προκάλεσε σε άλλους» λόγω, όπως έγραψε, της «ανυποχώρητης και ανίατης ασθένειάς του, μια ασθένεια που καταστρέφει το μυαλό, γνωστή ως Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ, που μερικές φορές αναφέρεται ως TDS» έγραψε.
Υποστήριξε ότι ο Ράινερ «είχε οδηγήσει ανθρώπους στην τρέλα» με την «εμμονή» του απέναντι στον ίδιο και πρόσθεσε ότι αυτή κορυφώθηκε καθώς «η διοίκηση Τραμπ ξεπέρασε κάθε στόχο και προσδοκία μεγαλοσύνης».
Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:
«Ένα πολύ θλιβερό γεγονός συνέβη χθες το βράδυ στο Χόλιγουντ. Ο Ρομπ Ράινερ, ένας βασανισμένος και αγωνιζόμενος, αλλά κάποτε πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης και κωμικός ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή, μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ, σύμφωνα με πληροφορίες λόγω της οργής που προκάλεσε σε άλλους μέσω της τεράστιας και ανίατης πάθησής του, από μία ασθένεια που καταστρέφει το μυαλό, γνωστή ως Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ, που μερικές φορές αποκαλείται TDS. Ήταν γνωστός για το ότι οδηγούσε τους ανθρώπους στην τρέλα με την οργισμένη εμμονή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με την προφανή του παράνοια να φτάνει σε νέα ύψη, καθώς η διοίκηση Τραμπ ξεπερνούσε όλους τους στόχους και τις προσδοκίες μεγαλοσύνης και με τη Χρυσή Εποχή της Αμερικής να είναι προ των πυλών, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Είθε ο Ρομπ και η Μισέλ να αναπαυθούν εν ειρήνη!».
