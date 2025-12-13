Ιράν: Υπό κράτηση τα 18 μέλη πληρώματος του τάνκερ που κατασχέθηκε χθες στον κόλπο του Ομάν
Τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο το Fars μετέδωσε ότι «ένα πετρελαιοφόρο που μετέφερε έξι εκατομμύρια λίτρα λαθραίου ντίζελ συνελήφθη στα ανοικτά των ακτών στη θάλασσα του Ομάν»

Οι αρχές του Ιράν έθεσαν υπό κράτηση τα 18 μέλη του πληρώματος ενός ξένου πετρελαιοφόρου που συνέλαβαν χθες Παρασκευή στον κόλπο του Ομάν και το οποίο φέρεται να μετέφερε 6 εκατ. λίτρα λαθραίων καυσίμων, όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τις δικαστικές αρχές της επαρχίας Χορμοζγκάν.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο καπετάνιος του τάνκερ. Η ταυτότητα του πετρελαιοφόρου και η εθνικότητα των μελών του πληρώματος δεν έχουν γίνει γνωστά. Ωστόσο νωρίτερα το πρακτορείο Fars είχε μεταδώσει ότι τα μέλη του πληρώματος κατάγονται από την Ινδία, τη Σρι Λάνκα και το Μπανγκλαντές.



Οι ιρανικές αρχές επεσήμαναν ότι το τάνκερ διέπραξε πολλαπλές παραβάσεις, όπως «αγνόηση εντολών στάσης, απόπειρα διαφυγής και έλλειψη εγγράφων πλοήγησης και φορτίου».

Τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο το Fars μετέδωσε ότι «ένα πετρελαιοφόρο που μετέφερε έξι εκατομμύρια λίτρα λαθραίου ντίζελ συνελήφθη στα ανοικτά των ακτών στη θάλασσα του Ομάν».

«Το πλοίο είχε απενεργοποιήσει όλα τα συστήματα πλοήγησης», είχε προσθέσει.



Οι ιρανικές δυνάμεις ανακοινώνουν συχνά τη σύλληψη πλοίων που μεταφέρουν λαθραία πετρέλαιο στον Κόλπο.

Η τιμή των καυσίμων στο Ιράν είναι από τις χαμηλότερες παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά το λαθρεμπόριο προς άλλες χώρες πιο κερδοφόρο.

Το Ιράν είχε συλλάβει ένα πετρελαιοφόρο στην περιοχή του Κόλπου τον Νοέμβριο «για μεταφορά μη εξουσιοδοτημένου φορτίου», αποκλείοντας την πιθανότητα να επρόκειτο για αντίποινα εναντίον άλλης χώρας.

Η νέα σύλληψη χθες σημειώθηκε σε ένα τεταμένο γεωπολιτικό πλαίσιο, δύο ημέρες αφού οι ΗΠΑ κατέλαβαν πετρελαιοφόρο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, το συγκεκριμένο τάνκερ, ονόματι Skipper, μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και το Ιράν. Στο πλοίο είχαν επιβληθεί κυρώσεις το 2022 από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για φερόμενους δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

