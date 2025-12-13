Η Ματσάδο χαιρετίζει την αυξανόμενη πίεση προς τον Μαδούρο και δηλώνει ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσει από τη εξουσία
Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ηγέτιδα της αντιπολίτευσης μιλά στο CBS από το Όσλο και υπόσχεται ότι θα επιστρέψει στη Βενεζουέλα «το συντομότερο δυνατό»
Η Ματσάδο χαιρετίζει την αυξανόμενη πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας «ώστε ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει, ότι ήρθε η ώρα του», στη συνέντευξη που παραχώρησε από το Όσλο της Νορβηγίας και έχει προγραμματιστεί να μεταδοθεί την Κυριακή.
Exclusive: Venezuelan opposition leader and Nobel Peace Prize winner María Corina Machado weighed in on the possibility of U.S. military action as President Trump intensifies pressure on Nicolás Maduro, telling @margbrennan that stronger measures may be needed to end oppression… pic.twitter.com/Vp25E8U1gu— CBS Evening News (@CBSEveningNews) December 13, 2025
Μεταξύ άλλων ερωτήθηκε εάν θα υποστήριζε ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ για την ανατροπή του καθεστώτος, καθώς ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί τη Βενεζουέλα με χερσαίες επιχειρήσεις. Ισχυριζόμενη ότι δεν γνωρίζει τα σχέδια της Ουάσινγκτον, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης υπογράμμισε πως δεν πρόκειται για «συμβατική αλλαγή καθεστώτος» δεδομένου ότι είχαν προηγηθεί εκλογές στη Βενεζουέλα.
EXCLUSIVE: In her first U.S. interview since undergoing a daring, secret mission to get out of Venezuela to receive her Nobel Peace Prize this week, opposition leader María Corina Machado tells @margbrennan the recognition belongs to the Venezuelan people. pic.twitter.com/vk0Nwemwhw— CBS News (@CBSNews) December 12, 2025
Ο σοσιαλιστής ηγέτης Νικολάς Μαδούρο ξεκίνησε μια τρίτη εξαετή θητεία στην προεδρία της Βενεζουέλας μετά τις εκλογές πέρυσι, τις οποίες η αντιπολίτευση ισχυρίζεται πως κέρδισε.
Η 58χρονη Ματσάδο, η οποία ζούσε κρυμμένη στη Βενεζουέλα από τον Αύγουστο του 2024, εγκατέλειψε την πατρίδα της υπό άκρα μυστικότητα και ταξίδεψε στη Νορβηγία, όπου έφθασε καθυστερημένα και δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης.
«Δεν πρόκειται να δώσω περισσότερες πληροφορίες για το ταξίδι μου στη Νορβηγία», είπε στο CBS, επισημαίνοντας πόσο σημαντική είναι «για τον λαό της Βενεζουέλας» η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης.
EXCLUSIVE: Venezuelan opposition leader and Nobel Peace Prize winner María Corina Machado making headlines. Plus, Economic Council Director Kevin Hassett on the holiday economy. Watch Face the Nation with @margbrennan this Sunday at 10:30 a.m. ET. pic.twitter.com/yShKg47Qyc— Face The Nation (@FaceTheNation) December 12, 2025
