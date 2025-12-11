Η περούκα, τα δέκα σημεία ελέγχου και το κρίσιμο τηλεφώνημα στις ΗΠΑ: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική απόδραση της Ματσάδο από τη Βενεζουέλα

«Ήρθα για να παραλάβω το βραβείο στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας και θα το μεταφέρω στην Βενεζουέλα την κατάλληλη στιγμή» δήλωσε αργότερα η Ματσάδο επισκεπτόμενη το νορβηγικό κοινοβούλιο.«Δεν θα πω πότε ή πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα κάνω ό,τι είναι στις δυνατότητές μου για να μπορέσω να επιστρέψω και επίσης να βάλω τέλος στη τυραννία αυτή πολύ σύντομα», πρόσθεσε δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι «η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί» ώστε η δημοκρατία να αποκατασταθεί στη χώρα της.«Όσοι ζουν στην Βενεζουέλα και λένε την αλήθεια διακινδυνεύουν την ζωή τους», απάντησε όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες κατόρθωσε να αναχωρήσει για τη Νορβηγία.Στο Καράκας, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εργάζεται «στο όνομα των ΗΠΑ για τη λεηλασία των φυσικών πόρων της χώρας».