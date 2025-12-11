«Οσοι λένε την αλήθεια στη Βενεζουέλα διακινδυνεύουν τη ζωή τους», λέει η Μαρία Κορίνα Ματσάδο από το Όσλο
Η ηγέτις της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα ταξίδεψε στη Νορβηγία για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης - Δήλωσε ότι «θα κάνει ό,τι της είναι δυνατόν» για να επιστρέψει στη χώρα της όπου ζει κρυμμένη

Η ηγέτις της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που ζει κρυμμένη στη χώρα της, «θα κάνει ό,τι της είναι δυνατόν» για να επιστρέψει στη Βενεζουέλα παρά τους κινδύνους να συλληφθεί, δήλωσε από το Οσλο σήμερα, την επομένη της βράβευσής της με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

«Ηρθα για να παραλάβω το βραβείο στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας και θα το μεταφέρω στη Βενεζουέλα την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε η 58χρονη Μαρία Κορίνα Ματσάδο επισκεπτόμενη το νορβηγικό κοινοβούλιο.

«Δεν θα πω πότε ή πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα κάνω ό,τι είναι στις δυνατότητές μου για να μπορέσω να επιστρέψω και επίσης να βάλω τέλος στην τυραννία αυτή πολύ σύντομα», πρόσθεσε δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι «η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί» ώστε η δημοκρατία να αποκατασταθεί στη χώρα της.



Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο που έφυγε από τη χώρα της υπό μυστηριώδεις συνθήκες για να φθάσει στο Οσλο και να παραλάβει το βραβείο δήλωσε ότι το να βρίσκεται κανείς στην αντιπολίτευση στη χώρα της είναι «πολύ επικίνδυνο».

«Οσοι ζουν στην Βενεζουέλα και λένε την αλήθεια διακινδυνεύουν τη ζωή τους», απάντησε όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες κατόρθωσε να αναχωρήσει για τη Νορβηγία.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα δώσει συνέντευξη Τύπου στις 12.30 τοπική ώρα (13.30 ώρα Ελλάδος) ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Νόμπελ.
