Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
«Οσοι λένε την αλήθεια στη Βενεζουέλα διακινδυνεύουν τη ζωή τους», λέει η Μαρία Κορίνα Ματσάδο από το Όσλο
«Οσοι λένε την αλήθεια στη Βενεζουέλα διακινδυνεύουν τη ζωή τους», λέει η Μαρία Κορίνα Ματσάδο από το Όσλο
Η ηγέτις της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα ταξίδεψε στη Νορβηγία για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης - Δήλωσε ότι «θα κάνει ό,τι της είναι δυνατόν» για να επιστρέψει στη χώρα της όπου ζει κρυμμένη
Η ηγέτις της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που ζει κρυμμένη στη χώρα της, «θα κάνει ό,τι της είναι δυνατόν» για να επιστρέψει στη Βενεζουέλα παρά τους κινδύνους να συλληφθεί, δήλωσε από το Οσλο σήμερα, την επομένη της βράβευσής της με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.
«Ηρθα για να παραλάβω το βραβείο στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας και θα το μεταφέρω στη Βενεζουέλα την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε η 58χρονη Μαρία Κορίνα Ματσάδο επισκεπτόμενη το νορβηγικό κοινοβούλιο.
«Δεν θα πω πότε ή πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα κάνω ό,τι είναι στις δυνατότητές μου για να μπορέσω να επιστρέψω και επίσης να βάλω τέλος στην τυραννία αυτή πολύ σύντομα», πρόσθεσε δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι «η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί» ώστε η δημοκρατία να αποκατασταθεί στη χώρα της.
Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο που έφυγε από τη χώρα της υπό μυστηριώδεις συνθήκες για να φθάσει στο Οσλο και να παραλάβει το βραβείο δήλωσε ότι το να βρίσκεται κανείς στην αντιπολίτευση στη χώρα της είναι «πολύ επικίνδυνο».
«Οσοι ζουν στην Βενεζουέλα και λένε την αλήθεια διακινδυνεύουν τη ζωή τους», απάντησε όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες κατόρθωσε να αναχωρήσει για τη Νορβηγία.
Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα δώσει συνέντευξη Τύπου στις 12.30 τοπική ώρα (13.30 ώρα Ελλάδος) ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Νόμπελ.
«Ηρθα για να παραλάβω το βραβείο στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας και θα το μεταφέρω στη Βενεζουέλα την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε η 58χρονη Μαρία Κορίνα Ματσάδο επισκεπτόμενη το νορβηγικό κοινοβούλιο.
«Δεν θα πω πότε ή πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα κάνω ό,τι είναι στις δυνατότητές μου για να μπορέσω να επιστρέψω και επίσης να βάλω τέλος στην τυραννία αυτή πολύ σύντομα», πρόσθεσε δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι «η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί» ώστε η δημοκρατία να αποκατασταθεί στη χώρα της.
📺TV EN DIRECTO | Machado: "Tenemos que usar Noruega como ejemplo. Creedme, convertiremos Venezuela en ese centro energético, tecnológico y democrático de América. Sueño con ese día en que os reciba en un país brillante, libre y democrático, será pronto" https://t.co/Z0c9SGRH7V pic.twitter.com/M4pAWX35tY— EL PAÍS (@el_pais) December 11, 2025
Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο που έφυγε από τη χώρα της υπό μυστηριώδεις συνθήκες για να φθάσει στο Οσλο και να παραλάβει το βραβείο δήλωσε ότι το να βρίσκεται κανείς στην αντιπολίτευση στη χώρα της είναι «πολύ επικίνδυνο».
«Οσοι ζουν στην Βενεζουέλα και λένε την αλήθεια διακινδυνεύουν τη ζωή τους», απάντησε όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες κατόρθωσε να αναχωρήσει για τη Νορβηγία.
Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα δώσει συνέντευξη Τύπου στις 12.30 τοπική ώρα (13.30 ώρα Ελλάδος) ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Νόμπελ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα