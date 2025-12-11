Πρώτη δημόσια εμφάνιση της Ματσάδο μετά από 11 μήνες: Πήγε στο Όσλο να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης, δείτε βίντεο

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας χαιρέτησε υποστηρικτές στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας, λίγες ώρες μετά την απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην κόρη της





Η εμφάνισή της συνέπεσε με την απονομή του Βραβείου













Η Ματσάδο και το μήνυμα της κόρης της στο Όσλο Η Ματσάδο, η οποία τιμήθηκε για τον αγώνα της υπέρ μιας δημοκρατικής μετάβασης στη Βενεζουέλα, είχε να εμφανιστεί δημόσια από την 9η Ιανουαρίου, όταν συμμετείχε σε διαδήλωση στην Καράκας κατά της τρίτης θητείας του Νικολάς Μαδούρο. Παρά την αναμενόμενη παρουσία της στην τελετή απονομής του Βραβείου Νόμπελ, δεν κατέστη δυνατό να φτάσει εγκαίρως στο Όσλο. Σε ηχητικό μήνυμα που δημοσίευσε, η Ματσάδο τόνισε την αδυναμία της να παραβρεθεί λόγω των συνθηκών, προσθέτοντας ότι πολλοί άνθρωποι είχαν «ρισκάρει τη ζωή τους» για να βρεθούν στο Όσλο.



Η κόρη της, Άνα Κορίνα Σόσα, εκφώνησε τον λόγο της, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Ματσάδο για μια ελεύθερη Βενεζουέλα: «Θέλει να ζήσει σε μια ελεύθερη Βενεζουέλα και δεν θα εγκαταλείψει ποτέ αυτόν τον σκοπό», ανέφερε η Σόσα, τονίζοντας ότι η Ματσάδο θα επιστρέψει σύντομα στη χώρα.



Η αναγνώριση του αγώνα της Ματσάδο από την επιτροπή Νόμπελ

Η 58χρονη Ματσάδο, η οποία προοριζόταν για τη θέση της προεδρίας της Βενεζουέλας το 2024, τιμήθηκε από την επιτροπή Νόμπελ για το θάρρος και την αφοσίωσή της στην υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών στη χώρα της. Η επιτροπή αναγνώρισε τη Βενεζουέλα ως «βάρβαρο αυταρχικό κράτος» και χαρακτήρισε την Ματσάδο «ένα από τα πιο εξαιρετικά παραδείγματα πολιτικού θάρρους στη σύγχρονη Λατινική Αμερική». Η κυβέρνηση Μαδούρο απαγόρευσε την συμμετοχή της Ματσάδο στις εκλογές, αντικαθιστώντας την με τον πρώην διπλωμάτη Εντμούντο Γκονζάλες, ο οποίος παρευρέθηκε στην τελετή, ενώ έχει αναζητήσει άσυλο στην Ισπανία.



Η ομιλία της Σόσα, που εκφωνήθηκε κατά την τελετή, αναφέρθηκε στη σημασία του αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία: «Για να έχουμε δημοκρατία, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για την ελευθερία», τόνισε.



Συγκινητική χειρονομία αλληλεγγύης από τη Μαρία Ελβίρα Σαλαζάρ Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Αμερικανίδα βουλευτής, Μαρία Ελβίρα Σαλαζάρ, συνάντησε τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο και οι δύο γυναίκες αντάλλαξαν μια αγκαλιά, σε μια χειρονομία που συμβόλιζε την παγκόσμια υποστήριξη στον αγώνα της Ματσάδο και την αντίσταση του βενεζουελανικού λαού. «Μετά από 16 μήνες που κρυβόταν, να 'ναι: ελεύθερη, δυνατή και όρθια. Η Μαρία Κορίνα είναι αδάμαστη», δήλωσε η Σαλαζάρ, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την αφοσίωση και το θάρρος της Ματσάδο.









Αλληλεγγύη από τη Λατινική Αμερική - Απειλές από τη Βενεζουέλα Στην τελετή συμμετείχαν και διακεκριμένες προσωπικότητες από τη Λατινική Αμερική, όπως οι πρόεδροι της Αργεντινής, του Εκουαδόρ, του Παναμά και της Παραγουάης, οι οποίοι εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στην αγωνιζόμενη ηγέτιδα της Βενεζουέλας.



Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας, Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ, είχε δηλώσει πριν από μερικές εβδομάδες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» αν εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα και ταξιδέψει στη Νορβηγία για να παραλάβει το Βραβείο Νόμπελ. Ο Σάαμπ υπενθύμισε ότι εκκρεμούν ποινικές έρευνες σε βάρος της Ματσάδο για «συνωμοσία, υποκίνηση μίσους και τρομοκρατία». «Αν έβγαινε από την επικράτεια της Βενεζουέλας ενώ εκκρεμούν ποινικές έρευνες σε βάρος της, θα θεωρείτο φυγόδικη», σημείωσε, αναφέροντας ότι η Ματσάδο εξακολουθεί να βρίσκεται στη χώρα, κρυμμένη και υπό το φόβο πιθανής σύλληψης.



Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μαύρο πρόβατο της κυβέρνησης του κ. Μαδούρο, επικρίνεται από αρκετούς, ιδίως για την ιδεολογική εγγύτητά της με τον Aμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ--στον οποίο αφιέρωσε το Νόμπελ της, εν μέσω της ανάπτυξης δυνάμεων των ΗΠΑ. Ο ρεπουμπλικάνος ανακοίνωσε χθες την κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που μετέφερε πετρέλαιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας. Το Καράκας κατήγγειλε «εγκληματική» ενέργεια και «διεθνή πειρατεία».