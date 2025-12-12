Κερδίζει τη μάχη με τον καρκίνο ο Κάρολος: Οι γιατροί μου είπαν ότι από το νέο έτος θα μειωθεί η θεραπεία, λέει ο βασιλιάς

Σήμερα μπορώ να μοιραστώ μαζί σας τα καλά νέα, είπε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα - Στάθηκε στην κρισιμότητα της έγκαιρης διάγνωσης, δείτε το βίντεο

να μειώσουν την κλίμακα της θεραπείας του για τον καρκίνο από το επόμενο έτος, η πρώτη πραγματική ακτίδα ελπίδας για την υγεία του Βρετανού μονάρχη από τότε που ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί τον αρχές του 2024.



Σε μαγνητοσκοπημένο βίντεο που μεταδόθηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο, ο Κάρολος είπε: «Σήμερα μπορώ να μοιραστώ μαζί σας τα καλά νέα ότι, χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσματική παρέμβαση και τις «εντολές των γιατρών», το δικό μου πρόγραμμα θεραπείας για τον καρκίνο μπορεί να μειωθεί το νέο έτος».



μια προσωπική ευλογία όσο και μαρτυρία για τις αξιοσημείωτες προόδους που έχουν σημειωθεί στην αντιμετώπιση του καρκίνου τα τελευταία χρόνια».







Δεν αποκάλυψε ούτε τον τύπο του καρκίνου που είχε. Ωστόσο, οι δηλώσεις του υποδηλώνουν ότι οι γιατροί του διαχειρίζονται αποτελεσματικά την ασθένεια.



Αυτό προσφέρει μια μικρή ανακούφιση στη βρετανική βασιλική οικογένεια, η οποία έχει να αντιμετωπίσει την ασθένεια του του Κάρολου και της Κείτ Μίντλετον της Ουαλίας, η οποία επίσης διαγνώστηκε με καρκίνο το 2024. Τον Ιανουάριο ανακοίνωσε ότι βρισκόταν σε ύφεση, μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.



Ο Κάρολος έκανε την ανακοίνωσή του στο πλαίσιο εκστρατείας για την προώθηση της έρευνας για τον καρκίνο και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου μέσω προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου. Ο βασιλιάς, στον οποίο διαγνώστηκε καρκίνος κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης για υπερτροφία του προστάτη στις αρχές του 2024, είπε ότι η έγκαιρη διάγνωση βοήθησε στη θεραπεία της νόσου.



Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι ο βασιλιάς ανταποκρίθηκε «εξαιρετικά καλά στη θεραπεία» και ότι η ιατρική του ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η θεραπεία του θα περάσει τώρα σε «προληπτική φάση», με σημαντικά μειωμένο πρόγραμμα. Αρνήθηκαν να περιγράψουν τη φύση της θεραπείας ή πόσο καιρό μπορεί να συνεχιστεί.



Για τον Κάρολο, το βίντεο μήνυμα ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο επέλεξε να επικοινωνήσει σχετικά με την ασθένειά του, ένα μείγμα επίμονης ιδιωτικότητας και σποραδικής αποκάλυψης που είναι ωστόσο ασυνήθιστο για την κανονικά αδιαφανή βασιλική οικογένεια.



Όταν η μητέρα του βασιλιά, η βασίλισσα Ελισάβετ Β', πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022 σε ηλικία 96 ετών, το πιστοποιητικό θανάτου της ανέφερε ως αιτία θανάτου το γήρας. Ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός μέχρι λίγο πριν από το θάνατό της, έγραψε στα απομνημονεύματά του ότι η βασίλισσα έπασχε από μια μορφή καρκίνου των οστών για περισσότερο από ένα χρόνο — ένας ισχυρισμός που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.



Με το σταγονόμετρο οι πληροφορίες Ο Κάρολος είπε ότι αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή του τον Φεβρουάριο του 2024 «για να αποτρέψει τις εικασίες και με την ελπίδα ότι αυτό θα βοηθήσει στην κατανόηση του κοινού για όλους όσους σε όλο τον κόσμο έχουν προσβληθεί από καρκίνο».



Ωστόσο, ο βασιλιάς δεν έχει μιλήσει πολύ για το θέμα από τότε. Οι γιατροί του δεν έχουν αναφερθεί ποτέ στην πρόγνωση της υγείας του και λίγα είναι γνωστά για τη θεραπεία του, πέρα από το ότι την ακολουθεί σε εβδομαδιαία βάση. Τον περασμένο Μάρτιο, νοσηλεύτηκε για λίγο λόγω παρενεργειών της θεραπείας, προκαλώντας κύμα ανησυχίας για την κατάστασή του.



Παρά την επιφυλακτικότητά του, ο Κάρολος προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την ασθένειά του για να ενημερώσει τον κόσμο σχετικά με τους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης του καρκίνου. Στο βίντεο, προέτρεψε τους ανθρώπους να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες για να υποβληθούν σε εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του εντέρου.



«Για να δώσω ένα μόνο παράδειγμα», είπε ο Κάρολος, «όταν ο καρκίνος του εντέρου εντοπίζεται στο αρχικό του στάδιο, περίπου εννέα στους δέκα ανθρώπους επιβιώνουν για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Όταν διαγνωστεί αργά, το ποσοστό αυτό μειώνεται σε μόλις έναν στους δέκα».



Σε αντίθεση με την Κέιτ Μίντλετον, η οποία κατέγραψε το τέλος της χημειοθεραπείας της με ένα πολύ προσωπικό βίντεο με τον σύζυγό της, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, και τα τρία παιδιά τους, ο Κάρολος έχει κρατήσει τα μηνύματά του σε χαμηλό προφίλ.



Ο Κάρολος έχει διατηρήσει πυκνό πρόγραμμα δημόσιων εμφανίσεων και ταξιδιών στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, το οποίο οι παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας έχουν ερμηνεύσει είτε ως απόδειξη ότι βρίσκεται σε πορεία ανάρρωσης είτε ως απόδειξη ότι ο μονάρχης είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι μπορεί στον χρόνο που του απομένει.



Τον Οκτώβριο, προσευχήθηκε μαζί με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ στην Καπέλα Σιξτίνα στη Ρώμη, η πρώτη φορά μετά από εκατοντάδες χρόνια που ένας ποντίφικας και ένας Βρετανός μονάρχης, ο επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας, προσευχήθηκαν δημόσια μαζί. Μήνες νωρίτερα, επισκέφθηκε τον Πάπα Φραγκίσκο, λίγο πριν από το θάνατό του.



Την περασμένη εβδομάδα, υποδέχτηκε τον Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ, τον πρόεδρο της Γερμανίας, για μια διήμερη επίσημη επίσκεψη. Υποδέχτηκε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Σεπτέμβριο, τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας τον Ιούλιο και τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο της Ιαπωνίας τον Ιούνιο. Και συναντήθηκε δύο φορές με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας, την πρώτη φορά αμέσως μετά την σύγκρουσή του με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.